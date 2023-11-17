Песков не знает, будет ли Пашинян на встречах ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге

Нет информации, прибудет ли премьер-министр Армении Никол Пашинян на неформальный саммит Содружества Независимых Государств (СНГ) и саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Санкт-Петербург в конце текущего года. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Пока не знаем. Все приглашены", — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что телефонные переговоры президента РФ Владимира Путина и армянского лидера не запланированы.