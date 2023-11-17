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Песков объяснил фразу о том, что следующий президент РФ должен походить на Путина

Песков иронично ответил на вопрос о своих словах про следующего президента РФ

17 ноября, 15:04

LIFE / Павел Баранов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков иронично ответил на уточняющий вопрос Лайфа о том, что он имел в виду, когда заявил, что следующий российский лидер должен быть таким же, как Владимир Путин.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснил свои слова о будущем президенте РФ. Видео © LIFE

"Студенты, в отличие от вас, прекрасно всё поняли", — с улыбкой пояснил он свои слова, сказанные студенческому каналу "МГИМО 360".

Песков: Кремль традиционно соберёт вопросы россиян к прямой линии Путина

Песков: Кремль традиционно соберёт вопросы россиян к прямой линии Путина

Напомним, в интервью студенческому информационному каналу "МГИМО 360" Песков заявил, что будущий лидер России должен быть таким же, как действующий президент страны Владимир Путин.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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