В Кремле по традиции будут собирать вопросы от россиян к предстоящей совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции президента Владимира Путина. Об этом сообщил журналистам в пятницу, 17 ноября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Кремль традиционно соберёт вопросы россиян к прямой линии Путина, пообещал Песков. Видео © LIFE

"Конечно, вопросы будут собираться заранее, причём период сбора будет больше, чтобы максимальное количество людей смогли задать свой вопрос. По всем прежним каналам забора информации мы будем работать. Это будет и по телефону, и по эсэмэс, аудио или видео можно записать", — уточнил представитель Кремля.