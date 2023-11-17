Песков уверен, что следующий президент РФ должен быть "таким же", как Путин
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков считает, что следующий президент РФ должен обладать такими же качествами, как Владимир Путин. Об этом он сказал в интервью студенческому информационному каналу "МГИМО 360".
"Таким же. <…> Или другим, но таким же", — ответил представитель Кремля на вопрос, каким будет следующий лидер России.
При этом Песков выразил надежду, что Путин выдвинет кандидатуру на новый срок и большинство россиян поддержат действующего президента. Пресс-секретарь отметил, что на данный момент российский лидер пока не заявлял о готовности баллотироваться.
Напомним, президентские выборы в России должны пройти в марте 2024 года. ЦИК неформально уже приступила к подготовке кампании. А дату проведения голосования в декабре определит Совфед. Путин может баллотироваться на пятый срок согласно действующей Конституции РФ, но пока он не принимал решений насчёт выдвижения.
ТАСС / РА / The Kremlin Moscow