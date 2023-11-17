Песков уверен, что следующий президент РФ должен быть "таким же", как Путин

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков считает, что следующий президент РФ должен обладать такими же качествами, как Владимир Путин. Об этом он сказал в интервью студенческому информационному каналу "МГИМО 360".

"Таким же. <…> Или другим, но таким же", — ответил представитель Кремля на вопрос, каким будет следующий лидер России.