Кремль раскрыл детали встречи Путина с представителями "большого бизнеса"

Президент Владимир Путин накануне, 15 ноября, провёл встречу с представителями российского бизнеса. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. В ходе беседы обсуждалось завершение процесса перевода компаний в юрисдикцию России, уточнил он.

"Речь шла о возможных шагах по совершенствованию инвестиционной привлекательности нашей экономики, по созданию более чем конкурентоспособных условий для завершения процесса перевода сюда компаний", — сообщил официальный представитель Кремля.