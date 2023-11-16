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16 ноября, 09:49

Кремль раскрыл детали встречи Путина с представителями "большого бизнеса"

Песков: Путин обсудил с предпринимателями перевод компаний под юрисдикцию России

Президент Владимир Путин накануне, 15 ноября, провёл встречу с представителями российского бизнеса. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. В ходе беседы обсуждалось завершение процесса перевода компаний в юрисдикцию России, уточнил он.

"Речь шла о возможных шагах по совершенствованию инвестиционной привлекательности нашей экономики, по созданию более чем конкурентоспособных условий для завершения процесса перевода сюда компаний", — сообщил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, большинство предпринимателей сталкивались с незаконным отношением к себе за рубежом, поэтому в настоящее время бизнес активно переводится в российскую юрисдикцию, чтобы избежать подобных проблем.

Песков заявил о недопустимости "свободного выхода" западных компаний из России

Песков заявил о недопустимости "свободного выхода" западных компаний из России

Напомним, что в этом году Путин поручил Генпрокуратуре и Министерству внутренних дел отменить административные штрафы для бизнеса со стороны надзорных органов. Глава государства неоднократно заявлял, что раньше российский рынок был практически отдан иностранцам и транснациональным корпорациям, поэтому нашим предпринимателям было сложно с ними тягаться. Но теперь российский бизнес занял эту нишу. Экономика РФ демонстрирует позитивную динамику, в том числе благодаря замещению ушедших из страны западных компаний отечественными.

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Kremlin.ru

Дарья Нарыкова
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