Кремль раскрыл детали встречи Путина с представителями "большого бизнеса"
Песков: Путин обсудил с предпринимателями перевод компаний под юрисдикцию России
Президент Владимир Путин накануне, 15 ноября, провёл встречу с представителями российского бизнеса. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. В ходе беседы обсуждалось завершение процесса перевода компаний в юрисдикцию России, уточнил он.
"Речь шла о возможных шагах по совершенствованию инвестиционной привлекательности нашей экономики, по созданию более чем конкурентоспособных условий для завершения процесса перевода сюда компаний", — сообщил официальный представитель Кремля.
По словам Пескова, большинство предпринимателей сталкивались с незаконным отношением к себе за рубежом, поэтому в настоящее время бизнес активно переводится в российскую юрисдикцию, чтобы избежать подобных проблем.
Напомним, что в этом году Путин поручил Генпрокуратуре и Министерству внутренних дел отменить административные штрафы для бизнеса со стороны надзорных органов. Глава государства неоднократно заявлял, что раньше российский рынок был практически отдан иностранцам и транснациональным корпорациям, поэтому нашим предпринимателям было сложно с ними тягаться. Но теперь российский бизнес занял эту нишу. Экономика РФ демонстрирует позитивную динамику, в том числе благодаря замещению ушедших из страны западных компаний отечественными.