Путин поручил МВД отменить административные штрафы для бизнеса

Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Министерству внутренних дел отменить административные штрафы для бизнеса со стороны надзорных органов. Такое поручение он дал по итогам XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщается на сайте Кремля.

"Правительству совместно с Генпрокуратурой и МВД обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих исключение возможности привлечения субъектов предпринимательской деятельности к административной ответственности сотрудниками полиции", — говорится в сообщении.

Речь идёт о нарушении обязательных требований, соблюдение которых оценивается надзорными органами. Выполнить поручение до 1 октября необходимо премьеру Михаилу Мишустину, генпрокурору Игорю Краснову и главе МВД Владимиру Колокольцеву.