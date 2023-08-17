Регион

Уведомления отключены

17 августа, 14:33

Путин поручил МВД отменить административные штрафы для бизнеса

Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Министерству внутренних дел отменить административные штрафы для бизнеса со стороны надзорных органов. Такое поручение он дал по итогам XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщается на сайте Кремля.

"Правительству совместно с Генпрокуратурой и МВД обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих исключение возможности привлечения субъектов предпринимательской деятельности к административной ответственности сотрудниками полиции", — говорится в сообщении.

Речь идёт о нарушении обязательных требований, соблюдение которых оценивается надзорными органами. Выполнить поручение до 1 октября необходимо премьеру Михаилу Мишустину, генпрокурору Игорю Краснову и главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Путин подписал закон о разовом налоге на сверхприбыль крупных компаний

Путин подписал закон о разовом налоге на сверхприбыль крупных компаний

Ранее Лайф писал, что Путин распорядился ускорить перевод активов бизнеса в российскую юрисдикцию. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Обложка ©

Kremlin.ru

Никита Осипов
  • Новости
  • Путин
  • МВД РФ
  • Правительство РФ
  • Бизнес
  • Политика России
  • Экономика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров