Регион

Уведомления отключены

31 октября, 10:13

Песков заявил о недопустимости "свободного выхода" западных компаний из России

"Свободного выхода" из России для западных компаний быть не должно, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. По его словам, вопросом особых условий для ухода таких предприятий уже занимается специальная правительственная комиссия.

"Но, если говорить о концептуальном подходе, безусловно <...> те, кто принимают [решение], — выходят. Но выходить они будут на тех условиях, которые скажут в комиссии, свободного выхода, конечно, сейчас быть не может — и комиссия это строго регулирует", — сказал Песков.

Остальные же, отметил представитель Кремля, продолжаются заниматься в РФ весьма рентабельным бизнесом. Он подчеркнул, что особые условия для выхода компаний из недружественных стран не связаны с курсом рубля. Что касается волатильности российской валюты, то это является "нормальным экономическим процессом" — и многие виды денег ему подвержены.

Переобулись: Европейские компании от безысходности возвращают свою продукцию в РФ

Переобулись: Европейские компании от безысходности возвращают свою продукцию в РФ

Также Дмитрий Песков напомнил, что Россия по-прежнему открыта для зарубежных инвестиций. По его словам, наша страна готова создавать комфортные условия для иностранных компаний.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Политика России
  • Экономика РФ
  • Политика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров