Песков заявил о недопустимости "свободного выхода" западных компаний из России

"Свободного выхода" из России для западных компаний быть не должно, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. По его словам, вопросом особых условий для ухода таких предприятий уже занимается специальная правительственная комиссия.

"Но, если говорить о концептуальном подходе, безусловно <...> те, кто принимают [решение], — выходят. Но выходить они будут на тех условиях, которые скажут в комиссии, свободного выхода, конечно, сейчас быть не может — и комиссия это строго регулирует", — сказал Песков.

Остальные же, отметил представитель Кремля, продолжаются заниматься в РФ весьма рентабельным бизнесом. Он подчеркнул, что особые условия для выхода компаний из недружественных стран не связаны с курсом рубля. Что касается волатильности российской валюты, то это является "нормальным экономическим процессом" — и многие виды денег ему подвержены.