Путин заявил, что в России шесть миллионов женщин ведут свой бизнес

В России активно развивается сфера женского предпринимательства. Уже шесть миллионов женщин ведут свой бизнес в стране, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе IV Евразийского женского форума в Петербурге.

«Стремительно развивается женское предпринимательство. Только за прошлый год число женщин-предпринимателей выросло почти на треть. Сейчас 6 млн женщин ведут свой бизнес в России», — указал глава государства.