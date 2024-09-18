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18 сентября, 15:31

Путин заявил, что в России шесть миллионов женщин ведут свой бизнес

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

В России активно развивается сфера женского предпринимательства. Уже шесть миллионов женщин ведут свой бизнес в стране, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе IV Евразийского женского форума в Петербурге.

«Стремительно развивается женское предпринимательство. Только за прошлый год число женщин-предпринимателей выросло почти на треть. Сейчас 6 млн женщин ведут свой бизнес в России», — указал глава государства.

Российский лидер уточнил, что женщины в нашей стране активно трудятся почти во всех областях. Путин назвал представительниц прекрасного пола ответственными и творческими. По его словам, женщины стремятся «во всём дойти до самой сути» и учесть все обстоятельства при принятии решений.

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Напомним, что с 18 по 20 сентября в Петербурге проходит Евразийский женский форум. Президент РФ Владимир Путин считает, что россиянки обладают таким секретом, который мужчинам разгадать невозможно. По его словам, гражданки РФ вносят огромный вклад в достижение национальных целей развития страны.

Дарья Нарыкова
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