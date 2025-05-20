Набиуллина раскрыла, чем чреваты высокие темпы роста экономики
Набиуллина: Высокие темпы роста экономики приведут к дефициту рабочих и инфляции
Эльвира Набиуллина. Обложка © Life.ru
Быстрый экономический рост может создать нехватку работников и спровоцировать рост цен. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на «Альфа-саммите».
«Мы как Центральный Банк предупреждали, что надо переходить к более сбалансированным темпам роста», — отметила глава регулятора.
Набиуллина добавила, что быстрый рост экономики, нехватка кадров и дефицит рабочей силы сдерживают дальнейшее развитие.
Ранее президент России Владимир Путин призвал аккуратно «приземлить» экономику, чтобы обуздать инфляцию. Таким образом, считает глава государства, удастся создать благоприятные условия для снижения ключевой ставки.