Путин призвал аккуратно «приземлить» экономику, чтобы обуздать инфляцию

России следует аккуратно «приземлить» экономику, чтобы обуздать инфляцию и создать условия для снижения ключевой ставки Центробанка, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями «Деловой России».

Он пояснил, что высокая инфляция остаётся одной из главных экономических проблем страны. Глава государства подчеркнул, что необходимо подавить её рост, но при этом избежать замедления самой экономики. По его словам, требуется мягкая и выверенная корректировка, которая позволит Центральному банку снизить ставку, сохранив при этом экономическую динамику.

«Необходимо осуществить такую мягкую, небольшую «посадку» [экономики], которая позволила бы добиться ситуации, при которой Центральный банк понизил бы ключевую ставку», — заявил глава государства.