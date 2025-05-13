Путин назвал главную проблему в экономике России

На сегодняшний день одной из ключевых экономических проблем России является значительный рост инфляции. Об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе встречи с представителями объединения предпринимателей «Деловая Россия».

Президент подчеркнул, что Россия хочет видеть рост экономики в нужном ей темпе при соблюдении макроэкономических показателей. Он также обратил внимание на высокую инфляцию как на одну из главных проблем сегодняшней российской экономики.

«Одна из главных проблем сегодняшней экономики России — это высокая инфляция», — подчеркнул глава государства.

Российский лидер подчеркнул сложность текущей экономической ситуации. По его словам, необходимо сдержать инфляцию, но при этом важно не допустить действий, которые могли бы негативно повлиять на рост экономики.