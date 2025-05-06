День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 мая, 14:03

В Госдуме допустили индексацию страховых пенсий в 2026 году

Депутат Бессараб: Страховые пенсии могут вырасти выше инфляции в 2026 году

Пенсионерка. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Inside Creative House

Пенсионерка. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Inside Creative House

Страховые пенсии граждан России могут вырасти выше уровня инфляции в 2026 году после двух индексаций — 1 февраля и 1 апреля. Такое заявление сделала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«В следующем году планируется, что страховая пенсия будет повышаться дважды в год. В первый раз, 1 февраля, на уровень реальной инфляции по году по результатам, озвученным Росстатом, а второй раз, 1 апреля, она будет расти на уровень роста инвестиционного портфеля пенсионного фонда и будет коррелироваться с медианной заработной платой россиян», — подчеркнула парламентарий в беседе с «Лентой.ру».

Бессараб уточнила, что при росте экономики пенсии работающих и неработающих россиян будут расти выше показателя инфляции. По её словам, в 2025 году пенсия индексировалась с 1 января на прогнозный уровень инфляции, а уже с 1 февраля произошла дополнительная индексация по фактическому уровню инфляции по итогам показателей 2024 года.

Названы страны, учитывающие российский трудовой стаж при назначении пенсии
Названы страны, учитывающие российский трудовой стаж при назначении пенсии

А ранее россиянам назвали средний размер пенсии в стране. По данным Соцфонда РФ, к январю 2025 года средняя пенсия достигла отметки в 23 175 рублей. Кроме того, эксперты озвучили пять причин, из-за которых может уменьшиться пенсия.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Госдума
  • Пенсии
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar