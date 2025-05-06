В Госдуме допустили индексацию страховых пенсий в 2026 году

Страховые пенсии граждан России могут вырасти выше уровня инфляции в 2026 году после двух индексаций — 1 февраля и 1 апреля. Такое заявление сделала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«В следующем году планируется, что страховая пенсия будет повышаться дважды в год. В первый раз, 1 февраля, на уровень реальной инфляции по году по результатам, озвученным Росстатом, а второй раз, 1 апреля, она будет расти на уровень роста инвестиционного портфеля пенсионного фонда и будет коррелироваться с медианной заработной платой россиян», — подчеркнула парламентарий в беседе с «Лентой.ру».

Бессараб уточнила, что при росте экономики пенсии работающих и неработающих россиян будут расти выше показателя инфляции. По её словам, в 2025 году пенсия индексировалась с 1 января на прогнозный уровень инфляции, а уже с 1 февраля произошла дополнительная индексация по фактическому уровню инфляции по итогам показателей 2024 года.