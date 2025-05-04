Названы страны, учитывающие российский трудовой стаж при назначении пенсии

Члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) учитывают российский трудовой стаж при назначении пенсии. К этим странам относятся Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, отметил депутат Мособлдумы Анатолий Никитин. Однако, по его словам, для получения выплат необходимо выполнить ряд условий.

«Период работы в России не должен совпадать с работой в других странах, он должен быть больше одного года и официально подтверждён», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».

Кроме того, для получения страховой пенсии в стране ЕАЭС нужно быть гражданином России или одной из республик, либо членом семьи такого лица. Ещё одно условие — стаж работы на территории этих стран и постоянное проживание в одной из них. А по законодательству РФ необходимо иметь не менее 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

По словам парламентария, для получения пенсии в Казахстане, гражданину нужно направить документы в центр обслуживания населения, а в Белоруссии — в комитет по труду, занятости и социальной защите. Заявление, поданное по месту фактического проживания в стране ЕАЭС, автоматически поступит в Социальный фонд России. После рассмотрения и проверки документов пенсия будет перечисляться на лицевой счёт, уточнил депутат.