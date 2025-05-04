Россиянам назвали 5 причин, из-за которых может уменьшиться пенсия

Размер пенсии может уменьшаться. Эксперт Людмила Иванова-Швец из РЭУ им. Плеханова перечислила ключевые ситуации, приводящие к уменьшению выплат. Об этом пишет «Прайм».

Среди основных причин: переход в статус работающего пенсионера (что лишает региональных доплат), взыскание долгов через суд, перерасчёт из-за ошибок в стаже, переезд в другой регион с иными социальными нормативами, а также потеря права на доплаты за иждивенцев.

Особое внимание специалист уделила работающим пенсионерам: их совокупный доход часто превышает прожиточный минимум, автоматически отменяя социальные надбавки. Также отмечается риск снижения выплат после камеральной проверки — если ПФР обнаружит завышение стажа или другие некорректные данные при первоначальном назначении пенсии.