Назван средний размер пенсии в России

Как сообщили в Социальном фонде России, к январю 2025 года средняя пенсия в стране достигла отметки в 23 175 рублей, что подтверждают данные, изученные агентством РИА «Новости».

Согласно сведениям, на учёте фонда числится свыше 41,2 млн пенсионеров, из которых около 33,4 млн получают выплаты по старости, 2,2 млн — по инвалидности, а 1,5 млн — по потере кормильца.

Кстати, уже с 1 июня повысят пенсию людям, которым в июне исполнится 80 лет. Такая же прибавка ждёт пенсионеров и с 1 июля. Люди старше 80 лет получают двойную выплату к страховой пенсии. Прибавка назначается с месяца, когда человек переходит этот возрастной рубеж, а выплачивается со следующего. Подробнее об этом — в материале Life.ru.