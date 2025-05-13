Путин: Придурки в руководстве стран Запада пытаются вредить России в ущерб себе
Владимир Путин. Фото © Life.ru
Некоторые представители властей западных государств готовы причинить ущерб собственным странам только, чтобы нанести вред России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства назвал таких людей придурками.
Путин: Придурки в руководстве стран Запада пытаются вредить России в ущерб себе. Видео © Life.ru
«Они в ущерб себе же делают многие вещи. Кажется, что того-то и того-то не будут делать точно, потому что это им вредит. Но делают же, придурки — ой, извините, пожалуйста», — ёмко высказался президент на совещании с руководством «Деловой России».
Ранее сообщалось, что в России подготовили ответ на случай «сокрушительных санкций», которые готовят в США. В апреле американские сенаторы предложили законопроект, предусматривающий первичные и вторичные рестрикции против России, включая 500-процентные пошлины на импорт из стран, закупающих российские нефть, газ и уран. Москва знает, чем на это ответить.