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13 мая, 13:11

Путин: Придурки в руководстве стран Запада пытаются вредить России в ущерб себе

Владимир Путин. Фото © Life.ru

Владимир Путин. Фото © Life.ru

Некоторые представители властей западных государств готовы причинить ущерб собственным странам только, чтобы нанести вред России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства назвал таких людей придурками.

Путин: Придурки в руководстве стран Запада пытаются вредить России в ущерб себе. Видео © Life.ru

«Они в ущерб себе же делают многие вещи. Кажется, что того-то и того-то не будут делать точно, потому что это им вредит. Но делают же, придурки — ой, извините, пожалуйста», — ёмко высказался президент на совещании с руководством «Деловой России».

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Ранее сообщалось, что в России подготовили ответ на случай «сокрушительных санкций», которые готовят в США. В апреле американские сенаторы предложили законопроект, предусматривающий первичные и вторичные рестрикции против России, включая 500-процентные пошлины на импорт из стран, закупающих российские нефть, газ и уран. Москва знает, чем на это ответить.

Никита Никонов
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