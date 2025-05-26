Решетников: Минэкономразвития видит риски переохлаждения экономики

Министерство экономического развития России видит риски переохлаждения экономики. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников. Он выразил надежду, что Банк России учтёт замедление инфляции в решениях по ключевой ставке.

«В последнее время у нас недельные данные от месячных не так сильно отличаются, колебания не столь большие, иногда в плюс, иногда в минус, поэтому мы рассчитываем, что майские данные у нас эту тенденцию закрепят», — сказал министр на заседании бюджетного комитета Госдумы.

Решетников добавил, что наблюдаются риски переохлаждения экономики. Он призвал ЦБ учитывать эти данные.

Также глава Минэкономразвития счёл реальным прогноз ведомства об инфляции на уровне 7,6% на текущий год.