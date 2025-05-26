Решетников: Минэкономразвития видит риски переохлаждения экономики
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Министерство экономического развития России видит риски переохлаждения экономики. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников. Он выразил надежду, что Банк России учтёт замедление инфляции в решениях по ключевой ставке.
«В последнее время у нас недельные данные от месячных не так сильно отличаются, колебания не столь большие, иногда в плюс, иногда в минус, поэтому мы рассчитываем, что майские данные у нас эту тенденцию закрепят», — сказал министр на заседании бюджетного комитета Госдумы.
Решетников добавил, что наблюдаются риски переохлаждения экономики. Он призвал ЦБ учитывать эти данные.
Также глава Минэкономразвития счёл реальным прогноз ведомства об инфляции на уровне 7,6% на текущий год.
Ранее аналитики представили сценарии «мягкой посадки» и «шока» в экономике России. В первом случае ключевая ставка ЦБ к концу года может снизиться до 18-19%, а инфляция составит 6,5-7%. Вместе с этим ожидается умеренный рост расходов бюджета и смягчение ДКП не ранее сентября. Помехами этому развитию событий аналитики назвали высокую инфляцию, удерживаемую на уровне 10%. Также Life.ru писал, что глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил о замедлении роста экономики РФ и переходе к «нулевому» показателю.