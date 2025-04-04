Шохин заявил о переходе роста экономики России к «нулевому»

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил о замедлении роста экономики РФ и переходе к «нулевому» показателю. В феврале он снизился до 0,8%.

«Мы видим, что сейчас замедление экономики — уже свершившийся факт. Если по итогам прошлого года экономика выросла на 4,1%, и каждая переоценка со стороны Росстата даёт более высокие цифры, наверное и 4,1% не последняя цифра», — сказал Шохин на годовом общем собрании членов Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП).

По словам Шохина, в январе был зафиксирован рост на 3%, в феврале он составил около 0,8%-1%. По словам главы РСПП, сейчас важно найти баланс между ростом инфляции и необходимостью не допустить переохлаждения экономики.