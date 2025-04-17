Аналитики представили сценарии «мягкой посадки» и «шока» в экономике России

Экономика России после перегрева оказалась на развилке между двумя сценариями: «мягкой посадкой» со смягчением политики Центробанка и «шоком» с ужесточением денежно-кредитных условий. Макропрогноз на 2025 год представило рейтинговое агентство «Эксперт РА».

При первом сценарии ключевая ставка ЦБ к концу года может снизиться до 18-19%, а инфляция составит 6,5-7%. Вместе с этим ожидается умеренный рост расходов бюджета и смягчение ДКП не ранее сентября. Помехами этому развитию событий аналитики назвали высокую инфляцию, удерживаемую на уровне 10%.

Второй сценарий предусматривает сохранение или повышение ключевой ставки ЦБ. Согласно прогнозу аналитиков, к этому могут привести рост инфляции из-за восстановления кредитования или роста бюджетных трат, роста инфляционных ожиданий граждан и бизнеса. В этом случае рост экономики сойдёт на нет и снизится спрос на рынке труда.

Автор прогноза, управляющий директор по макроэкономическому анализу «Эксперт РА» Антон Табах уверен, что бюджетной стабильности ничего не угрожает — и, более того, рост доходов государственной казны существенно опережает инфляцию. С другой стороны, непредсказуемая тарифная политика США усугубила неопределённость в мировой экономике. Гендиректор Агентства трансформации и развития экономики (АТРЭ) Владислав Онищенко склоняется к первому сценарию, как и доцент факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко.