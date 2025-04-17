Аналитики представили сценарии «мягкой посадки» и «шока» в экономике России
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Экономика России после перегрева оказалась на развилке между двумя сценариями: «мягкой посадкой» со смягчением политики Центробанка и «шоком» с ужесточением денежно-кредитных условий. Макропрогноз на 2025 год представило рейтинговое агентство «Эксперт РА».
При первом сценарии ключевая ставка ЦБ к концу года может снизиться до 18-19%, а инфляция составит 6,5-7%. Вместе с этим ожидается умеренный рост расходов бюджета и смягчение ДКП не ранее сентября. Помехами этому развитию событий аналитики назвали высокую инфляцию, удерживаемую на уровне 10%.
Второй сценарий предусматривает сохранение или повышение ключевой ставки ЦБ. Согласно прогнозу аналитиков, к этому могут привести рост инфляции из-за восстановления кредитования или роста бюджетных трат, роста инфляционных ожиданий граждан и бизнеса. В этом случае рост экономики сойдёт на нет и снизится спрос на рынке труда.
Автор прогноза, управляющий директор по макроэкономическому анализу «Эксперт РА» Антон Табах уверен, что бюджетной стабильности ничего не угрожает — и, более того, рост доходов государственной казны существенно опережает инфляцию. С другой стороны, непредсказуемая тарифная политика США усугубила неопределённость в мировой экономике. Гендиректор Агентства трансформации и развития экономики (АТРЭ) Владислав Онищенко склоняется к первому сценарию, как и доцент факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко.
А научный сотрудник лаборатории структурных исследований Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Владимир Еремкин не исключает и другое развитие – переход экономики к стагфляции при ускорении инфляции. В этом случае, по его мнению, ЦБ сможет снова повысить ставку, а экономика перейдёт к стагнации и спаду в ряде отраслей. Риски создают развязанные США торговые войны, замедление глобальной экономики и падение цен на энергоресурсы, пояснил эксперт.
Напомним, что 2 апреля администрация Трампа установила 10% пошлины на импорт из большинства стран. Впоследствии действие новых тарифов было приостановлено на 90 дней (кроме Китая) для проведения переговоров. Около 130 государств выразили заинтересованность в обсуждении с США новых условий торговли.