Уже 130 стран связались с Белым домом из-за пошлин
Переговоры по пошлинам с США ведут уже 130 стран
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Уже 130 стран хотят провести переговоры с Белым домом по поводу таможенных пошлин. США снизили импортные пошлины для этих стран до 10%. Процесс урегулирования торговых споров с Китаем находится на начальной стадии.
«В настоящее время 130 стран связались с нами, и мы ведём с ними переговоры», — заявил Кевин Хассет, глава Национального экономического совета при Белом доме, в интервью CNN.
Напомним, 2 апреля Трамп ввёл торговые тарифы в 10% на импорт из ряда стран. Исключением стала Россия. Позже он приостановил действие повышенных тарифов на 90 дней для более чем 75 стран, объяснив это паникой среди населения.