Уже 130 стран связались с Белым домом из-за пошлин

Уже 130 стран хотят провести переговоры с Белым домом по поводу таможенных пошлин. США снизили импортные пошлины для этих стран до 10%. Процесс урегулирования торговых споров с Китаем находится на начальной стадии.

«В настоящее время 130 стран связались с нами, и мы ведём с ними переговоры», — заявил Кевин Хассет, глава Национального экономического совета при Белом доме, в интервью CNN.