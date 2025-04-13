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13 апреля, 14:36

Уже 130 стран связались с Белым домом из-за пошлин

Переговоры по пошлинам с США ведут уже 130 стран

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zack Frank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zack Frank

Уже 130 стран хотят провести переговоры с Белым домом по поводу таможенных пошлин. США снизили импортные пошлины для этих стран до 10%. Процесс урегулирования торговых споров с Китаем находится на начальной стадии.

«В настоящее время 130 стран связались с нами, и мы ведём с ними переговоры», — заявил Кевин Хассет, глава Национального экономического совета при Белом доме, в интервью CNN.

Напомним, 2 апреля Трамп ввёл торговые тарифы в 10% на импорт из ряда стран. Исключением стала Россия. Позже он приостановил действие повышенных тарифов на 90 дней для более чем 75 стран, объяснив это паникой среди населения.

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Полина Никифорова
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