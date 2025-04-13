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Регион
13 апреля, 12:38

На Западе считают, что США и Китай приближаются к экономическому краху

WP: США и Китай близки к экономическому краху из-за эскалации торговой войны

Китай и США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / amagnawa1092

Китай и США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / amagnawa1092

Вашингтон и Пекин приближаются к экономическому краху из-за того, что президент США Дональд Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин не могут пойти на уступки в торговой войне. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

«Разрыв экономических связей, получивший название «разделение», может лишить их ключевой сдерживающей силы, что приведёт к фундаментальным изменениям в мировой экономике и повысит вероятность реальной войны», — уточняет издание.

В итоге Соединённые Штаты и КНР заигрались в опасную игру с высокими ставками, в которой победитель получает всё.

Счёт – 145% против 125%: США и Китай наращивают «войну пошлин»
Счёт – 145% против 125%: США и Китай наращивают «войну пошлин»

Ранее хозяин Белого дома показал свою болевую точку в противостоянии с Китаем. Приостановка масштабных пошлин США против торговых партнёров продемонстрировала, что Трамп готов идти на компромиссы, если экономические трудности становятся слишком серьёзными. Республиканец решил отложить введение жёстких пошлин из-за негативной реакции фондовых рынков и роста доходности гособлигаций, что подтвердило наличие у него «болевой точки».

Алена Пенчугина
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