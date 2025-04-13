На Западе считают, что США и Китай приближаются к экономическому краху

Вашингтон и Пекин приближаются к экономическому краху из-за того, что президент США Дональд Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин не могут пойти на уступки в торговой войне. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

«Разрыв экономических связей, получивший название «разделение», может лишить их ключевой сдерживающей силы, что приведёт к фундаментальным изменениям в мировой экономике и повысит вероятность реальной войны», — уточняет издание.

В итоге Соединённые Штаты и КНР заигрались в опасную игру с высокими ставками, в которой победитель получает всё.