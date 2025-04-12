NYT: Трамп показал свою болевую точку в противостоянии с Китаем

Приостановка масштабных пошлин США против торговых партнёров продемонстрировала, что американский президент Дональд Трамп готов идти на компромиссы, если экономические трудности становятся слишком серьёзными. Как отмечает The New York Times, Трамп решил отложить введение жёстких пошлин из-за негативной реакции фондовых рынков и роста доходности гособлигаций, что подтвердило наличие у него «болевой точки».

Китайский председатель Си Цзиньпин, обладая историей целеустремленной политики, знает, что победит тот лидер, который сможет заставить народ терпеть ради национальных интересов. В китайских соцсетях появился видеоролик с Мао Цзэдуном, который утверждает, что Китай будет сражаться до полной победы. Представитель китайского МИДа также заявила, что США — это «бумажный тигр», который развалится от одного удара.