NYT: Трамп показал свою болевую точку в противостоянии с Китаем
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Приостановка масштабных пошлин США против торговых партнёров продемонстрировала, что американский президент Дональд Трамп готов идти на компромиссы, если экономические трудности становятся слишком серьёзными. Как отмечает The New York Times, Трамп решил отложить введение жёстких пошлин из-за негативной реакции фондовых рынков и роста доходности гособлигаций, что подтвердило наличие у него «болевой точки».
Китайский председатель Си Цзиньпин, обладая историей целеустремленной политики, знает, что победит тот лидер, который сможет заставить народ терпеть ради национальных интересов. В китайских соцсетях появился видеоролик с Мао Цзэдуном, который утверждает, что Китай будет сражаться до полной победы. Представитель китайского МИДа также заявила, что США — это «бумажный тигр», который развалится от одного удара.
Некоторые комментаторы напоминают о Большом скачке — периоде индустриализации в 1958-1962 годах, приведшем к голоду и миллионам жертв. Тогда Мао советовал фермерам терпеть лишения ради будущих изменений. Си Цзиньпин, выросший в семье революционеров и переживший трудности в молодости, также говорит о преимуществах преодоления сложностей. Однако он понимает, что экономическая ситуация не должна угрожать легитимности его правления.
Напомним, что США и Китай наращивают «войну пошлин». Американский президент взвинтил налог на импорт из КНР до 145%. В ответ Поднебесная повысила тарифы до 125%. Глава Китая си Цзиньпин не намерен останавливаться, поэтому он уже предложил Европе встать на его сторону. А в Британии сравнили шансы двух стран на победу в торговой войне.