На следующей неделе курс рубля протестирует новую границу. Сколько будут стоить доллар, евро и юань Обстановка на валютном рынке становится всё более интересной. С одной стороны, укрепление рубля выглядит стабильным и закономерным. С другой — на следующей неделе валюта попадёт в зону влияния новых факторов. Что ждёт курс рубля? 16 апреля, 21:15 Курс рубля будет проверять новые уровни на следующей неделе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Mihaylov

Каких событий ждут экономисты на следующей неделе

Торговая война в разгаре, и от этого зависит динамика всех мировых валют. Со стороны США появились уже угрозы повышения пошлин против КНР до 245%. На этом фоне глобальный доллар рушится на минимумы 2022 года: индекс DXY вблизи 99 пунктов. У рубля есть и свои вводные курса: всё ещё высокий приток валюты от экспорта и по-прежнему низкий импорт. Плюс жёсткая ДКП ЦБ и усиленные на 75% в апреле продажи валюты ЦБ по бюджетному правилу. Более того, геополитическая риск-премия остаётся сжатой на фоне переговорного процесса РФ и США. Эти факторы влияния на курс валют перечислил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Продолжающееся укрепление рубля проходит на фоне ослабления позиций доллара на мировом валютном рынке и массовой распродажей гособлигаций США. Падение цен на нефть прекратилось, а переговорный процесс между РФ и США по геополитическим вопросам сохраняет оптимизм участников рынка по рублевым инструментам. Так объяснил снижение курса доллара к рублю начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.

Основные события, способные изменить ситуацию на валютном рынке, ожидаются ближе к концу апреля. Во-первых, это традиционное укрепление рубля на фоне продажи экспортной выручки. Во-вторых, внимание инвесторов будет приковано к заседанию Банка России. Возможен сигнал о более мягкой денежно-кредитной политике, что также может повлиять на курс. Пока же краткосрочная динамика остаётся под давлением внешней конъюнктуры и цен на нефть. Так охарактеризовал обстановку на рынке ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

Курс рубля сохраняет стабильность, несмотря на колебания на мировых финансовых рынках и снижение нефтяных котировок. Валюта уверенно держится в диапазоне 81–86 рублей за доллар, оставаясь примерно на 20% крепче, чем в начале года. Этому способствует активная продажа валютной выручки российскими экспортёрами на фоне подготовки к выплатам дивидендов, а также ослабление доллара США из-за обострения торгового противостояния с рядом стран. Об этом рассказал основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

На ближайшую неделю на валютный рынок могут оказать влияние макроэкономические данные из Китая. Особенно статистика по ВВП, промышленному производству и уровню безработицы. Также внимание участников рынка будет приковано к инфляционным показателям в еврозоне и данным по розничным продажам в США.

— Отдельно стоит отметить предстоящее выступление главы ФРС Джерома Пауэлла — его риторика традиционно способна вызвать движение на рынках, — добавил Денис Астафьев.

В последние семь дней наблюдается высокая корреляция курса рубля с ценами на нефть. Котировки нефти марки Brent развернулись в прошлую среду после того, как администрация Трампа отложила введение масштабных пошлин на 90 дней для более чем 75 стран. В тот торговый день рубль прервал свою девальвацию и укрепился на текущий момент уже на 4,2% по отношению к американской валюте. Ещё один фактор, оказывающий влияние на рубль, — это ослабление самого доллара на фоне торговых войн. Индекс DXY на днях обновил свои минимумы за три года. Такое мнение высказал аналитик компании «Цифра брокер» Иван Ефанов.

Прогноз курса рубля на следующую неделю

Доллар торгуется в диапазоне 82,5–89,5 рубля, и выход за пределы этого коридора в ближайшее время не ожидается. Однако нельзя исключать тестирования нижней границы диапазона — 83 рубля. Это может произойти на фоне общего ослабления американской валюты. Равновесный курс доллара находится на уровне 100 рублей, и данный целевой уровень остаётся неизменным. Так оценил обстановку на рынке финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

— Для евро торговый диапазон на начало второй половины апреля составляет 90,85–98,2 рубля. В фокусе внимания — заседание ЕЦБ (четверг), на котором ожидается снижение ключевой ставки. Влияние данного события на пару евро/рубль будет косвенным. Более существенное воздействие оказывает постоянно меняющийся дисбаланс между спросом и предложением вследствие активности импортёров и экспортёров, — отметил Владислав Антонов.

Для юаня торговый диапазон, по оценкам Владислава Антонова, составляет 10,9–11,8 рубля. Юань находится под давлением, что способствует укреплению позиций рубля. Тем не менее в случае ослабления рубля это отразится на курсах всех валют. Важно учитывать, что текущие курсовые значения и цены на нефть приводят к значительным финансовым потерям для российского бюджета и экспортёров, что, вероятно, приведёт к увеличению бюджетного дефицита в ближайшие три месяца.

Со следующей недели ожидается колебание котировок в пределах 80–86 рублей за доллар, 88–96 — за евро и 10,85–11,8 — за юань. Такой прогноз сделал Спартак Соболев.

— На середину апреля 2025 года курс рубля демонстрирует умеренную стабильность. Мы ожидаем, что до конца месяца рубль продолжит торговаться в диапазоне 81–86 за доллар. На наш взгляд, сценарий краткосрочного укрепления ограничен, потенциал, по нашему мнению, — не ниже 80 рублей за доллар. Давление на рубль формируется по линии оживления импорта и ожиданий смягчения ДКП во втором полугодии, — рассказала аналитик «Банки.ру» Гаянэ Замалеева.

В более долгосрочной перспективе, по её оценкам, высока вероятность ослабления рубля до уровня 90–95 за доллар. Это произойдёт во втором полугодии 2025 года. Скажется потенциальное снижение экспортных поступлений за счёт низкого курса с начала года и снижения цен на нефть.

— В конце апреля – начале мая может начать лучше ощущаться снижение номинальных нефтегазовых доходов, так что давление на рубль может возрасти. В этом случае очень вероятен рост в районе 87–88 в паре с долларом США. По юаню в течение 1,5–2 недель ожидаем подъём к 11,75, даже если сначала на слабости самого юаня увидим развитие спуска к 10,9. Естественно, в любой момент может вмешаться геополитика, как позитивная, так и негативная в своём проявлении. В этом случае амплитуда движений может усилиться, — отметил руководитель управления аналитических исследований «АВИ кэпитал» Дмитрий Александров.

Иван Ефанов считает, что рубль может ещё незначительно укрепиться на следующей неделе. Он ожидает движения курса в диапазоне 80–85,2 за доллар и 11–11,6 за китайский юань.

— Скорее всего, сильно ниже текущих уровней иностранные валюты уже не будут. К концу весны экспорт снизится, импорт повысится, и курс рубля локально ослабнет. До начала лета доллар видится ближе к 90, чем к 80. А краткосрочно биржевая волатильность может привести к неглубокому проколу минимумов в валютных парах, но это ненадолго, — считает Михаил Зельцер.

Авторы Нина Важдаева