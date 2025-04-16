С 1 мая цены на вторичную недвижимость войдут в новую фазу. Сколько будет стоить жильё На рынке вторичной недвижимости сложилась особая ситуация. Наступил переломный момент. Что произойдёт с ценами с 1 мая? 15 апреля, 21:15 На рынке вторичной недвижимости наступил переломный момент. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pressmaster

Какие тренды наметились на рынке вторичной недвижимости к середине весны

По данным сервиса «Яндекс Недвижимость», в марте 2025 года на рынке вторичной недвижимости городов-миллионников отмечается незначительный рост медианной стоимости квадратного метра. За месяц показатель вырос на 0,7% — до 140 000 рублей.

В 9 из 16 мегаполисов рост близок к стагнации — увеличение стоимости квадрата в пределах 0,5%. Такая динамика отмечается в Самаре, Красноярске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Омске, Челябинске, Волгограде, Казани и Воронеже. В остальных миллионниках — Екатеринбурге, Уфе, Москве, Новосибирске, Перми, Нижнем Новгороде и Краснодаре медианная стоимость квадратного метра вторичной недвижимости увеличилась в диапазоне от 0,6 до 1,4%.

При этом небольшой рост стоимости в мегаполисах сопровождался увеличением числа лотов в продаже. Так, относительно февраля 2025 года количество доступных для покупки квартир на вторичном рынке выросло на 2,9% в среднем по всем 16 миллионникам. В том числе экспозицию вторички пополнили и сданные «вчерашние» новостройки. Это также привело к небольшому росту цены квадратного метра.

— Если говорить о спросе, то мы отмечаем рост числа сделок со вторичной недвижимостью. Увеличение активности покупателей квартир от собственников связано с адаптацией к текущим реалиям рынка. Сегодня на рынок выходят покупатели с наличными деньгами, которые ранее находились в ожидании изменений условий по ипотеке и продолжали копить на больший первоначальный взнос, а в ряде случаев и на полную стоимость квартиры, прибегая при этом к накоплениям, полученным благодаря депозитам. В условиях текущего спроса наиболее недорогие квартиры на вторичном рынке продаются быстрее: такое «вымывание» тоже является одной из причин роста медианной цены квадратного метра, — рассказал коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

Некоторые собственники сегодня готовы идти на снижение стоимости. В среднем по миллионникам сокращение цены в объявлениях о продаже вторички составило по итогам первого квартала 2025 года чуть менее 4,6%. Больше всего собственники готовы к торгу в Краснодаре. В городе в среднем за весь срок жизни объявления о продаже вторичной квартиры цена сокращается на 5,9%. Также по размеру среднего дисконта среди миллионников лидируют Челябинск, Новосибирск (по -5% в каждом), Красноярск и Пермь (по -4,8% в каждом).

По данным Аналитического центра компании «ИНКОМ-Недвижимость», средняя цена квадратного метра на вторичном рынке старой Москвы по итогам марта составляет 283,2 тысячи рублей. Она такая же, какой была в феврале. С начала года цена снизилась на 0,7%, тогда как за год увеличилась на 0,5%. Таким образом, стоимость вторичного жилья по-прежнему стабильна.

Что будет с ценами на вторичное жильё с 1 мая

По словам Евгения Белокурова, относительно конца 2024 года дисконты в объявлениях немного снизились. Тогда они составляли порядка 4,7%. В то же время уменьшается и число продавцов, готовых снижать стоимость объекта, ориентируясь на текущий уровень ставок по ипотеке. Так, рыночные ипотечные ставки начали немного опускаться, что связано с фиксацией ключевой ставки на уровне в 21%. Это и влияет на готовность продавцов к торгу и скидкам. Предполагается, что в ближайшие месяцы на рынке будет отмечаться постепенное сокращение числа объявлений с дисконтом от собственников. Однако важно отметить, что в отдельных сделках продавцы вторичной недвижимости продолжат идти на дисконты и даже предлагать скидки выше рыночного уровня. В данном случае всё зависит от индивидуальных договорённостей сторон, скорости выхода на сделку со стороны покупателя.

— Сегодня мы не ожидаем, что рост активности на рынке сформирует долгосрочный тренд, особенно учитывая приближение сезона отпусков. Однако в перспективе ближайших месяцев вероятно сохранение тенденций начала весны и небольшое колебание стоимости квадратного метра на вторичном рынке в пределах 1–2%, — рассказал Евгений Белокуров.

При этом в мае, в период длинных праздников, возможно временное затишье. Оно связано с тем, что многие потенциальные покупатели отложат покупку, а собственники — продажу жилья до более активного периода на рынке.

— Цены на массовом вторичном рынке жилья в Московском регионе стабильны. Пока мы не прогнозируем заметной динамики — ни положительной, ни отрицательной. Ипотеки фактически нет. Она занимает в сделках не более 8%. К тому же заёмные средства используются покупателями исключительно для доплаты при альтернативных сделках. Предпосылок для роста цен пока нет, потому что фактически нет ипотеки. Когда жилищные кредиты станут более доступными и на рынок выйдут ипотечные покупатели, когда ставки по банковским вкладам опустятся и люди начнут активно перекладывать деньги из депозитов в недвижимость, можно ожидать существенного роста спроса, который спровоцирует подорожание. Но это произойдёт не завтра и не послезавтра, — рассказал директор направления «Вторичный рынок» компании «ИНКОМ-Недвижимость» Сергей Шлома.

Сергей Шлома отметил, что в перспективе ключевая ставка снизится. Но никакие резкие движения на рынке Центробанку не нужны. Главное, чтобы люди не начали активно забирать деньги с вкладов и не понесли их на покупку товаров, ведь это опять разгонит инфляцию. Соответственно, регулятор будет плавно опускать ключевую ставку.

— Учитывая острый дефицит ликвидных объектов, можно сказать: сегодня рынок продавца. Именно от него зависит, состоится сделка или нет. Если в январе и феврале число сделок росло за счёт продажи авансированных ранее объектов, то в марте они закончились и рост остановился. Поэтому из-за недостатка предложения в ближайшее время количество сделок неминуемо уменьшится. Цена будет стабильной, пока ключевая и ипотечные ставки не снизятся и пока не начнётся массовый приток ипотечных покупателей на рынок, — отметил Сергей Шлома.

На вторичном рынке недвижимости ожидаются стандартные сезонные изменения. Рынок МКД будет испытывать ситуативное снижение спроса. Покупатели захотят сбить цены, понимая, что летом будет просадка по аренде. Продавцы же на это не пойдут, учитывая текущую экономическую конъюнктуру, и будут занимать выжидательную позицию. Такое мнение высказал владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

— На рынке загородной недвижимости традиционно поднимутся цены и уйдут первыми самые ликвидные и интересные варианты. Останутся либо объекты по завышенным ценам, либо со скрытыми недостатками, — добавил Максим Лазовский.

Авторы Нина Важдаева