С 1 мая ожидается скачок цен на аренду жилья. Какая недвижимость подорожает, а какая подешевеет В середине апреля на рынке аренды складывается парадоксальная ситуация. В то время как одни собственники собираются цены поднять, другие готовятся снизить. Чем уникальна ситуация на рынке аренды и сколько будет стоить съёмное жилье с 1 мая? 10 апреля, 21:20 В мае изменятся цены на аренду недвижимости. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AlpakaVideo

Что происходит с ценами на аренду квартир в середине весны

В начале апреля нижняя ценовая планка аренды квартиры в старой Москве (без ЗелАО) опустилась до 25 000 рублей в месяц. Таких лотов не было в предложении с июля 2023 года. На этот факт обратила внимание заместитель директора управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимости» Оксана Полякова.

— Дело в том, что с середины лета 2023 года и в течение всего 2024 года столичный рынок найма испытывал острый дефицит предложения. Сравнительно дешёвые варианты не задерживались в рекламе — они моментально сдавались. В этом году экспозиция стала пополняться. В том числе и объектами в экономсегменте, — пояснила Оксана Полякова.

По данным сервиса «Яндекс Аренда», медианная ставка долгосрочной аренды квартир всех типов комнатности в городах-миллионниках по итогам марта 2025 года составила 34 000 рублей. В течение первого месяца весны в среднем по всем 16 мегаполисам отмечается снижение стоимости на 2,3%. Сокращение медианной ставки прослеживается и в течение квартала — на 7,5%.

Стоимость аренды в разных городах России. Инфографика © Life.ru

Как изменятся цены на аренду квартир с 1 мая

Рост предложения не означает, что стоимость найма конкретных квартир уменьшается. Даже при расширении базы объектов собственники не готовы к снижению цен. На торг они тоже пока не согласны.

— По нашим прогнозам, такая ситуация сохранится в течение апреля. Вполне вероятно, что долгие майские праздники немного охладят арендный рынок. При дальнейшем увеличении экспозиции собственникам сдаваемых квартир придётся задуматься, стоит ли держать цены, — добавила Оксана Полякова.

Возможно, некоторые наймодатели будут согласны предоставить скидки — в среднем 5–7%, речь идёт о тех, кто опасается простоя квартир и желает сдать свои объекты в мае-июне. Но часть собственников всегда предпочитает подождать новой волны спроса — скорее всего, она придёт уже во второй половине июля, а пика цены достигнут в августе-сентябре.

— В середине весны арендаторы на рынке продолжают активизироваться. При этом мы не ожидаем как значительного роста стоимости съёмного жилья, так и её снижения. Небольшой рост ставок возможен в отдельных городах и регионах, где в экспозицию в сегмент долгосрочной аренды могут выйти инвестиционные квартиры — более дорогие варианты съёмного жилья в современных проектах. Однако говорить о глобальной тенденции и значительном росте медианных ставок преждевременно. Особенно о динамике, близкой к показателям горячего сезона — августа и сентября, месяцев с наиболее высоким спросом в течение года, — рассказал руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

По его оценкам, стоимость съёмного жилья в зависимости от города и региона будет стагнировать, демонстрировать небольшой рост или снижение. При этом в период длинных майских праздников на рынке возможно небольшое снижение активности арендаторов и, как следствие, небольшое сокращение медианных ставок. Это традиционно связано с сезонным фактором.

Как изменятся цены на посуточную аренду загородного жилья

В сегменте посуточной аренды есть периоды повышенного тарифа. Это выходные и праздничные дни. В длинные праздники — новогодние и майские — спрос особенно высок, а значит, растёт и стоимость. Ситуация эта касается как городских квартир, так и загородных домов.

— Для микробизнесов по краткосрочной загородной аренде, зачастую это семейные подряды, майская череда праздников — золотое время. Оно закрывает простои вялого весеннего периода. Поэтому ждать снижения цен не стоит, а вот традиционное повышение будет. В среднем оно составляет 30–40%. При аренде на весь период праздников можно ждать скидок от владельцев. Тогда подорожание составит около 20%, — рассказал руководитель строительной компании HalleHouse Вячеслав Котлов.

Особенный интерес вызывают экологичные дома. Это тренд, который активно развивается в загородной нише. Просторные коттеджи из клеёного бруса — в топе предпочтений. Важный нюанс — техническое оснащение. На эти моменты обратил внимание генеральный директор строительно-инженерной компании «Эколайф» Руслан Хабусов.

— Нормальная бытовая техника — этого недостаточно. Сейчас максимальный спрос идёт на дома с умными системами. Это повышает спрос на загородный объект, — пояснил Руслан Хабусов.

Авторы Нина Важдаева