На следующей неделе курс доллара войдёт в новую фазу. Сколько будет стоить рубль Падение цен на нефть отразится на курсе рубля на следующей неделе. При этом появятся и другие факторы, которые отразятся на валютном рынке. В каком направлении будет двигаться доллар и на какую отметку выйдет рубль? 9 апреля, 21:20 Экономисты назвали новый ориентир для курса доллара к рублю. Обложка © ТАСС / Александр Манзюк

Какие события повлияют на курс доллара на следующей неделе

Внешнерыночный фон резко ухудшился в начале апреля на фоне эскалации торговой войны. Нефть Brent всего за неделю упала в цене с 75 долларов до почти 60. При этом индекс доллара DXY снижается к 102 п. Это происходит из-за растущих опасений рецессии в США вследствие радикальной тарифной политики Дональда Трампа. Пара евро/доллар выше 1,10. С этим обстоятельством связано то, что евро к рублю показывает более сильную динамику и приближается к 95. Доллар же продолжает курсировать вокруг 85–86 рублей, юань — 11,5–11,6. Так охарактеризовал обстановку на рынке эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

— Из важных событий для валютного рынка на предстоящей неделе отметим решение ЕЦБ по процентным ставкам в четверг. После объявления США сверхвысоких импортных тарифов вероятность понижения ставок европейским регулятором значительно выросла и оценивается уже в 90%, — добавил Александр Шепелев.

Курс доллара в течение апреля будет зависеть от ряда факторов: геополитической ситуации, динамики цен на нефть, решений Центрального банка и общего спроса на валюту со стороны населения и бизнеса. Сейчас доллар торгуется относительно стабильно, но в ближайшие недели возможна повышенная волатильность. Такое мнение высказал основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

— Рубль, укрепившийся в марте до 82,61 рубля за доллар благодаря надеждам на прогресс в диалоге с США и налоговым платежам, начал терять позиции. К 9 апреля доллар превысил 88 рублей, реагируя на падение цен на нефть и риски срыва переговоров. Цены на чёрное золото рухнули на 19% с начала года и на 18,8% с начала месяца из-за решения ОПЕК+ увеличить добычу втрое больше ожидаемого (на 411 тыс. баррелей в сутки), а также торговой войны США с Китаем, снизившей ожидания спроса. Саудовская Аравия, например, снизила стоимость нефти Arab Light для азиатских покупателей, усугубив избыток предложения, — отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов

Прогноз курса рубля на следующую неделю

Денис Астафьев считает, что сейчас основной ориентир для курса доллара — уровень 90 рублей. Если внешнеэкономическая обстановка останется спокойной и цены на нефть не снизятся, курс может остаться в этом диапазоне. Однако при усилении геополитической напряжённости, снижении котировок нефти или неожиданной активности со стороны крупных игроков рынок может отреагировать ростом курса доллара. Также важную роль сыграет политика Центробанка.

— На период с 14-го по 18 апреля ожидается, что доллар будет торговаться в диапазоне 86,40–92,00 рубля, евро — 93–96 рублей, юань — 11,40–12,30 руб. Это связано с противоречивыми факторами: с одной стороны, рубль получает поддержку от высокой ключевой ставки ЦБ (16%) и продажи валюты ЦБ России в рамках бюджетного правила. С другой — давление оказывает обвал цен на нефть Brent, которая упала до 60,18 доллара за баррель, минимума с 2021 года, а также рост геополитической напряжённости вокруг переговоров России и США по Украине, — рассказал Владислав Антонов.

Коллапс мировых рынков рубль переживает спокойно, будучи в значительной мере изолирован от внешних шоков, а вот ценовой обвал нефти скажется на курсе позже, ближе к лету. Тогда же активизируется традиционный спрос россиян на валюту перед сезоном отпусков. Такой прогноз сделал Александр Шепелев.

— По нашим ожиданиям, до конца весны курсы отойдут к 90 рублям за доллар, 98 за евро и 12 за юань. Ну а краткосрочно валюты продолжат торговаться недалеко от текущих уровней, — пояснил Александр Шепелев.

Ключевой фактор давления на российскую валюту — это резкое снижение нефтяных цен. Именно он начинает заметно усиливать негативный экономический эффект во втором квартале текущего года. К середине весны стоит ожидать роста курсов доллара, евро, юаня к рублю в пределах диапазонов 82,50–89,50, 90–97 и 11,20–12,20 соответственно. Такой прогноз сделал начальник отдела инвестиционных стратегий «Альфа-Форекса» Спартак Соболев.

— На следующей неделе на валютном рынке ожидается умеренное ослабление рубля, особенно по отношению к доллару и юаню. Рынок входит в фазу коррекции после волны внешнеполитических и торговых решений: новые пошлины со стороны США и ответные меры других стран пока создают турбулентность и затрудняют прогнозирование потоков капитала и сырьевых цен. Это создаёт дополнительное давление на валюты развивающихся рынков, включая рубль. Однако важно понимать, что серьёзных скачков на следующей неделе не ожидается. Доллар ожидаем на уровне 85–92 рубля, — рассказал ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

Если ФРС США и другие регуляторы, прежде всего ЕЦБ, в ответ на взаимное введение новых пошлин дадут чёткие сигналы по смягчению регулирования, это может поспособствовать сохранению крепкого курса рубля. Но маловероятно, что он продержится продолжительное время, так как может усиливаться давление на экспорт России. Другой большой риск — разворот ФРС в сторону борьбы с угрозой инфляции. На эти моменты обратила внимание специалист отдела аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Анастасия Найшева.

— Курс рубля проявляет завидную устойчивость к турбулентности, которая окутала мировые финансовые рынки после объявления США импортных пошлин в размере 10–50%. Устойчивость рубля объясняется сохраняющимся низким спросом на валюту со стороны импортёров, высоким спросом на рублёвые активы, устойчивыми продажами валюты со стороны экспортёров, а также падением индекса доллара США. Мы полагаем, что, вопреки текущей устойчивости, низкие цены на нефть найдут отражение в постепенном ослаблении рубля. Мы ожидаем, что рубль продолжит движение в направлении 90 рублей за доллар США, 97 за евро и 12 за китайский юань, — рассказала ведущий аналитик компании «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

Авторы Нина Важдаева