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Изменится оплата работы на майских праздниках. Кто получит больше, а кто меньше

В мае 2025 года ожидаются длинные праздники — в общей сложности восемь дней. В это время работа сотрудников будет оплачиваться по-разному. Как оплатят труд на майских праздниках и когда выгоднее взять отпуск?

2 апреля, 21:20
В мае сотрудники могут получить повышенную зарплату. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Moon Safari

В мае сотрудники могут получить повышенную зарплату. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Moon Safari

График работы на майских праздниках в 2025 году

В мае в России отмечают два праздника: 1 мая — Праздник Весны и Труда и 9 Мая — День Победы. Как следует из 112-й статьи Трудового кодекса, это нерабочие праздничные дни.

В 2025 году 1 мая выпадает на четверг, а 9 Мая — на пятницу. В России существуют правила переноса нерабочих дней. В результате пятница, 2 мая, будет выходным, 3-го и 4-го обычные выходные дни, затем 5–7 мая рабочие дни, и потом снова 4 дня отдыха. То есть в майские праздники отдых будет с 1 по 4 и с 8 по 11 мая.

— Если день выплаты заработной платы совпадает с выходным или нерабочим праздничным днём, оплата труда производится накануне этого дня. Таким образом, если день выплаты заработной платы выпадает на майские праздники в 2025 году, а именно с 1 мая по 4 мая или с 8 по 11 мая, то заработную плату за апрель должны выплатить накануне этого дня, рассказала ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская.

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Как оплатят работу на майских праздниках

Если сотрудник работает в праздничные дни, то оплата труда производится не менее чем в двойном размере, что подтверждается положениями ст. 153 ТК РФ. Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учётом мнения представительного органа работников, трудовым договором. Об этом рассказала старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

— Привлечь сотрудника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни можно с его письменного согласия. Делается это, если требуется срочно выполнить заранее непредвиденные работы, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или её отдельных структурных подразделений, индивидуального предпринимателя, — пояснила Полина Гусятникова.

Она добавила, что привлечение работников к труду в выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия допускается в исключительно определённых случаях. Это предотвращение катастроф, аварий, устранение их последствий; предотвращение или устранение последствий несчастных случаев; проведение работ, предусмотренных введением чрезвычайного положения, при угрозе жизни и здоровью населения.

Как оплатят работу на майских праздниках сдельщикам и людям с плавающим графиком

Работа в майские праздники оплачивается так же, как и в другие нерабочие праздничные дни. Работник имеет право выбора: либо оплата не менее чем в двойном размере, или в одинарном с предоставлением отгула.

— Оплата сдельщикам производится не менее чем по двойным сдельным расценкам; работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, — в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки, — пояснила Оксана Красовская.

Оплата работы в нерабочие праздничные дни в мае 2025 года при сменном графике производится тоже в двойном размере. При начислении учитывается система оплаты труда работника и вид выбранной им компенсации (повышенная оплата или отгул).

— Например, работник в майские праздники работал в дни, которые по графику сменности были для него рабочими. Соответственно, эти дни оплачиваются за каждый час работы не менее чем в двойном размере или в одинарном, но потом сотрудник получит отгул. Бывает, работник отработал только часть смены. Тогда в повышенном размере оплачиваются часы, которые он фактически отработал в праздничный день, — рассказала Оксана Красовская.

Выбрать вид компенсации работник может самостоятельно. Но не всегда. Исключение из правила — это работники по сменному графику со срочным трудовым договором до двух месяцев. Им полагается только оплата не менее чем в двойном размере, а отгул не предусмотрен.

Стоит ли брать отпуск в мае

Если работник планирует пойти в отпуск в мае, то это может быть для него невыгодно. В ст. 139 ТК РФ указано, что средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев. Делается это так: делится сумма начисленной заработной платы на 12 и на 29,3 (среднемесячное число календарных дней).

— В календарном году число рабочих дней в разные месяцы не одинаково. Соответственно, отпуск выгоднее брать в том месяце, в котором больше рабочих дней, а невыгодно в том, где их меньше. Невыгодно уходить в отпуск в мае, так как мало рабочих дней. В 2025 году по производственному календарю их всего 18, пояснила Оксана Красовская.

Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева
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