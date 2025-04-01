Приближается новый этап на рынке аренды жилья. Продолжат ли дешеветь съёмные квартиры Рынок аренды пытается отыграть резкое повышение цен, которое произошло в прошлом году. Но получится ли? Что будет с ценами на съёмные квартиры к середине весны? 31 марта, 21:20 Прогноз цен на аренду квартир. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JJ-stockstudio

Сколько сейчас стоит аренда квартир

Медианная стоимость долгосрочной аренды квартир в среднем по всем типам комнатности в городах-миллионниках составляет порядка 34 000 рублей. Это данные по итогам марта 2025 года. За месяц стоимость немного снизилась — на 2,3%. В течение года всё ещё отмечается рост — на 9,1% в сравнении с мартом 2024-го. Однако годовая динамика замедлилась. Так, в марте 2024-го годовой рост составлял 32,6%. Такие цифры привёл руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

Снижение медианных ставок аренды в течение месяца в первую очередь объясняется увеличением предложения на рынке — на 4,2% — при ещё достаточно стабильном спросе, характерном для начала весны. Количество доступных для аренды квартир возросло из-за сезонного фактора — роста активности собственников после начала года, наиболее спокойного для рынка периода.

— Относительно марта 2024 года число доступных для долгосрочной аренды квартир в городах-миллионниках тоже выросло — в 1,8 раза. Предложение пополнялось в том числе нераспроданными квартирами со вторичного рынка, владельцы которых временно отложили их продажу. Переход части непроданных вторичных квартир отчасти объясняет и замедление темпов годового роста, — пояснил Роман Жуков.

В целом же сохранение тенденции увеличения медианных ставок в течение 12 месяцев объясняется выходом на рынок долгосрочной аренды в том числе и более дорогих квартир. Это инвестиционное жильё из недавно введённых в эксплуатацию новостроек. По мере того как собственники обустраивают квартиры (проводят ремонт, оснащают мебелью и техникой), такие варианты переходят в сегмент аренды и влияют на медианную стоимость в большую сторону.

— Сегодня рынок «отыгрывает» рост стоимости, который мы наблюдали в августе – сентябре, в самые активные для рынка долгосрочной аренды месяцы. В этот период спрос традиционно находится на максимальном в течение года уровне. Как результат, самые дешёвые квартиры сдавались быстро — в течение нескольких дней, а часто и часов. В экспозиции оставались более высокобюджетные варианты арендного жилья, что и влияло на медианную ставку и приводило к её росту в горячий сезон, — пояснил Роман Жуков.

Сейчас предложение восполняется, а за счёт неажиотажного спроса на рынке представлено больше комфортных и недорогих вариантов жилья. Конкуренция не слишком высока, поэтому более бюджетные лоты «вымываются» медленнее — и не происходит роста медианной стоимости.

— Снижение цен наблюдается в крупных городах. И относительно февраля снижение составило около 2%. Это уже скорее коррекция, а не реальное снижение, как было осенью, — считает основатель проекта «Инвестиции Лазовского» Максим Лазовский.

По его словам, причина снижения цен — рост предложения и использование инвесторами квартир как наиболее стабильных активов. В условиях турбулентности люди предпочитают иметь хотя бы один надёжный актив. Хоть и менее прибыльный в краткосрочном периоде.

Что произойдёт с ценами на аренду квартир в середине апреля

В ближайшее время Роман Жуков не ожидает резкого роста или снижения медианных ставок. Сегодня рынок становится активнее — с точки зрения роста активности не только арендодателей, но и арендаторов. Однако уровень спроса пока держится на достаточно стабильном уровне, соответствующем сезону.

Более быстрое «вымывание» недорогих квартир в апреле и мае возможно, но оно не будет таким активным, как в горячий сезон. В отдельных миллионниках можно ожидать стагнацию стоимости. Вероятен лишь небольшой рост или снижение ставки за счёт региональных особенностей рынка конкретных мегаполисов — выхода новых квартир в сегмент аренды из старого жилого фонда или, наоборот, пополнения экспозиции лотами из вчерашних новостроек.

— До конца июля снижение стоимости аренды жилья останется минимальным. Весной мы ожидаем незначительную коррекцию арендных ставок в пределах 2–5% — в зависимости от локации и проекта. Примерно с августа арендные ставки вновь пойдут в рост. Высокий спрос будет поддерживаться за счёт студентов, жителей регионов, приезжающих на заработки, а также тех, кто прожил лето за городом и планирует вернуться обратно в столицу. В перспективе может вырасти средняя цена аренды на малоформатные лоты, студии и однокомнатные квартиры, особенно в тех локациях, где она была изначально занижена, — рассказала руководитель департамента городской и загородной недвижимости компании «НДВ Супермаркет недвижимости» Елена Мищенко.

Максим Лазовский считает, что в Москве снижения цен на аренду дальше точно не будет. Только летом ожидается сезонная коррекция. На рынке ИЖС стоимость аренды начнёт сезонно возрастать в преддверии лета.

Авторы Нина Важдаева