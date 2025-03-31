С 1 апреля перестанет снижаться курс доллара. Что будет с рублём С 1 апреля укрепление рубля может закончиться. Влиять на курс валют будут новые факторы. В каком диапазоне будет колебаться доллар в апреле? 30 марта, 21:20 Экономисты рассказали, что будет с курсом доллара с 1 апреля. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Luckypics

Каких событий на валютном рынке ждут в апреле

Рубль в марте показал ударную динамику: укрепился на 6%, в моменте курс российской валюты достигал максимумов с лета 2023 года. Внебиржевой курс доллара, по данным Центробанка, опускался к 81,5, а евро был у 87,5. Биржевой юань опустился до 11,13.

— Под занавес марта курсы чуть выше, но ситуацию это не меняет: рубль в начале весны стал самой сильной валютой в мире, в моменте было +25% с уровней января. Для такого укрепления было много факторов: высокий экспорт и большое предложение валюты на рынке, низкий импорт и подавленный спрос на валюту, схлопывание геополитической риск-премии на фоне сближения позиций США и России, налоговый период и расширенный лимит продажи валюты от ЦБ по бюджетному правилу, — рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Однако, по его словам, в апреле на валютном рынке ожидаются изменения: экспорт, скорее всего, сократится, а с ним и уменьшится приток валюты на рынок, импорт начнёт восстанавливаться, и спрос на валюту под импорт возрастёт. Да и геополитический фактор влияния на курс себя исчерпал.

— Упал не доллар США — рубль укрепился по отношению к доллару и другим валютам. Да, индекс DXY скорректировался вниз в начале марта из-за ухудшения перспектив роста экономики США, но снижение было сопоставимо незначительным — 5% c максимумов января. Помним, что в силу оторванности российского рынка от международного рынка влияние на рубль динамики доллара на внешнем рынке ограничено, — отметила аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова.

Она добавила, что поддержку курсу, как отметил ЦБ, оказало снижение спроса на импорт в феврале и увеличение продаж иностранной валюты экспортёрами на 25,2% в сравнении с январскими объёмами.

На рынке сохраняется высокий объём предложения иностранной валюты при умеренно слабом спросе со стороны импортёров в силу сезонных факторов. Об этом рассказала ведущий аналитик компании «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

— Тем не менее мы ожидаем, что весенние экспортные притоки валюты в страну будут ниже зимних вследствие ухудшения ценовой конъюнктуры на рынке нефти с начала года и расширения дисконтов на отечественные сорта. При этом спрос на валюту со стороны импортёров начнёт более активно восстанавливаться после сезонного снижения в начале года. Таким образом, текущий оптимизм в отношении рубля может постепенно сходить на нет, поэтому мы склонны полагать, что в апреле рубль возобновит тенденцию к ослаблению, — добавила Наталия Пырьева.

Каким будет курс рубля в апреле

По совокупности технических и фундаментальных факторов в следующем месяце курс рубля будет пониже. Ориентиры — доллар над 85, евро ближе к 94, а юань после возврата на уровни выше 11,65 может достаточно быстро прижаться к трендовой нисходящей линии у 12. Такой прогноз сделал Михаил Зельцер.

Алина Попцова считает, что в ближайшие месяцы вероятны колебания в пределах 80–92 рублей за доллар США. На горизонте года ожидается средний уровень вблизи 95.

— Рубль возобновит тенденцию к ослаблению в направлении 90 рублей за доллар США, 94 рублей за евро, 11,7 рубля за юань. Более того, сочетание крепкого рубля и дешевеющей в долларах нефти негативно для экономики, поскольку страна недополучает нефтегазовые доходы, расширяя дефицит бюджета. Соответственно, при необходимости финансовые власти могут вмешаться в курсообразование рубля и, в частности, отменить обязательную продажу валютной выручки, приостановить продажи валюты со стороны Банка России. На текущий момент власти принимают решение не прибегать к регулированию, поскольку, вероятно, ожидают, что градус волатильности будет постепенно снижаться, — считает Наталия Пырьева.

Однако она отметила, что новостной фон в отношении геополитики по-прежнему может оказывать спекулятивное влияние на валютный рынок, поэтому нельзя исключать возможности резких импульсивных движений в обе стороны в зависимости от окраса новости. Диапазоны могут быть широкими от 75 до 95 рублей за доллар, 87–97 рублей за евро, 11,1–12,1 за юань.

Авторы Нина Важдаева