Уникальный шанс. Как сейчас можно быстро приумножить сбережения Банки ожидают от ЦБ смягчения денежно-кредитной политики и постепенно начинают снижать ставки по вкладам. Экономисты рассказали, куда в марте 2025 года выгоднее всего вкладывать деньги. Какие есть перспективные альтернативы вкладам и как приумножить сбережения? 24 марта, 21:20 Экономисты рассказали, куда вложить сбережения весной 2025 года. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / jd8

Что выбрать: вклады или облигации

Доходности вкладов и облигаций в конце марта остаются довольно высокими. Вложения в них актуальны. Можно отметить, что доходности и возможности рынка облигаций сейчас видятся более привлекательными в сравнении с вкладами. Доходности вкладов могут продолжить снижение из-за торможения кредитной активности. Такой прогноз сделала эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.

— Риски очередного повышения ключевой ставки хоть и снизились, но всё ещё остаются актуальными. Поэтому какую-то часть портфеля всё ещё можно держать в облигациях с плавающим купоном, — добавила Людмила Рокотянская.

Ключевая ставка остаётся высокой и продержится на этом уровне ещё минимум месяц. В такой ситуации разумной альтернативы банковскому вкладу по надёжности и срочности просто нет. Даже если ключевая ставка на ближайшем заседании снизится (а представители финрегулятора говорили и о возможности повышения), снижение не будет значительным. Соответственно, высокая доходность по вкладам на уровне около 20% всё равно будет сохраняться ещё какое-то время. Такой прогноз сделал ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

Если говорить о долгосрочных сбережениях, то он рекомендует обратить внимание на ОФЗ с высокой доходностью — можно успеть зафиксировать доходность на высоком уровне безотносительно к дальнейшим решениям Банка России по ключевой ставке.

Кроме того, высокие ставки будут сохраняться в банках, которые реализуют услуги собственных или партнёрских НПФ. Если клиент заключает договор программы долгосрочных сбережений, то имеет право на повышенную ставку по вкладу. Это видно в условиях снижения процентов по основной линейке.

Стоит ли покупать валюту

Людмила Рокотянская отметила, что на фоне прошедшего укрепления рубля перспективными кажутся вложения в квазивалютные бонды. Это ценные бумаги, привязанные к иностранной валюте, но предполагающие расчёты в рублях.

— Спрос на рублёвые финансовые инструменты продолжает расти. На фоне геоэкономической напряжённости рекомендую оставаться исключительно в них, тем более что с высокой вероятностью во втором квартале рубль продолжит умеренное укрепление и сохранит сильные позиции к доллару, — считает экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Потребители явно интересуются наличной валютой, что выглядит логично на фоне спада доллара США и укрепления рубля. Вариант рабочий, но излишне увлекаться им не стоит. Такую рекомендацию дал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекса» Александр Шнейдерман.

— Сейчас наблюдается в банках ажиотажный спрос на доллары и евро: из-за крепкого рубля и слабого доллара иностранную валюту разбирают как для путешествий, так и в надежде заработать впоследствии, когда курс повысится. Тем не менее это рисковый инструмент: невозможно предсказать сроки и реальную доходность, на которую можно рассчитывать, — обратил внимание Игорь Расторгуев.

Какой доход принесут акции

Доходность вложений в акции в перспективе года в среднем может составить 8–10%, но, если обратить внимание на дивидендные истории, показатель можно довести и до 12–15%. Эти цифры озвучил Александр Шнейдерман.

В последнее время на фондовом рынке размещалось достаточное количество интересных выпусков как с фиксированным купоном, так и с плавающим (с привязкой к ключевой ставке ЦБ или RUONIA). Также интересными могут быть валютные облигации как инструмент диверсификации портфеля и хранения валюты. Такое мнение высказала специалист отдела аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Анастасия Найшева.

— Акции крупных отечественных компаний могут приносить хорошую доходность за счёт дивидендных выплат и роста стоимости, а облигации федерального займа (ОФЗ) и корпоративные облигации надёжных эмитентов обеспечивают стабильный фиксированный доход. Долгосрочные инвестиции в такие бумаги позволяют не только сохранить, но и приумножить капитал. Особенно если грамотно распределить активы между различными финансовыми инструментами, — рассказал основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

Авторы Нина Важдаева