Путин рассказал, как западные компании подставили российских партнёров

Уход ряда зарубежных компаний с рынка РФ был продиктован политическими мотивами, а не экономическими, и что это решение нанесло ущерб их российским партнёрам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«С российского рынка во многом по принуждению так называемых политических западных элит ушёл ряд иностранных компаний. Причём некоторые из них, к сожалению, это очевидная вещь, подставили своих российских партнёров», — сказал глава государства на встрече с представителями деловых кругов.

Президент подчеркнул, что, несмотря на сложные обстоятельства, российские предприниматели продемонстрировали не только устойчивость, но и инициативность, изобретательность и способность к руководству.