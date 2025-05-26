«Душить их надо»: Путин высказался об иностранных сервисах, действующих против РФ

Президент России Владимир Путин предложил принять меры по ограничению или полному прекращению деятельности сервисов, которые, несмотря на присутствие на российском рынке, осуществляют враждебные действия в отношении нашей страны. Также российским лидером было дано поручение передать заместителю руководителя администрации президента Максиму Орешкину перечень отечественных компаний, продолжающих пользоваться услугами подобных платформ.

«Надо их душить. Говорю без всякого стеснения, потому что они нас пытаются душить, надо отвечать им взаимностью», — сказал президент в рамках встречи с представителями российского бизнеса.

Путин отметил, что российская сторона «никого не выгоняла, никому не мешала», а вместе с тем стремилась обеспечить соответствующие условия для работы на отечественном рынке.