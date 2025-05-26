«Фундамент, на котором стоит всё»: Путин рассказал, что является основой безопасности РФ
Путин заявил, что основой безопасности РФ является экономический суверенитет
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что экономическая независимость – ключевой фактор безопасности нашей страны и основа любого другого вида суверенитета. Он подчеркнул, что молодые предприниматели играют важную роль в укреплении этой независимости.
«Без экономического суверенитета невозможен никакой другой суверенитет. Это фундамент, на котором всё стоит», — заявил Путин на встрече с представителями отечественного бизнеса.
Ранее Путин поручил закрыть лазейки, позволяющие обходить компании из России при закупках. Если этого не сделать, «ни фига так своего не будет», подчеркнул глава государства.