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26 мая, 19:49

Стало известно, что обсуждали Путин и Лукашенко во время телефонного разговора

«Пул первого»: Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в обмене пленными

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Стало известно, о чём говорили президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко во время телефонного разговора, который состоялся 26 мая. Как сообщает Telegram-канал «Пул первого», Путин выразил глубокую благодарность коллеге за значительный вклад в организацию обмена пленными с Украиной по принципу «1000 на 1000».

Этот обмен стал важным шагом в выполнении международных обязательств, содействие Лукашенко помогло добиться результата. Кроме того, лидеры обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества между Россией и Белоруссией, а также обменялись мнениями о текущей международной обстановке.

Путин и Лукашенко только что провели телефонные переговоры
Путин и Лукашенко только что провели телефонные переговоры

Ранее российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена, выразили благодарность Путину и Лукашенко, а также своим семьям за поддержку в трудный период. По их словам, именно вера близких и усилия руководства помогли им преодолеть тяжёлое испытание. Несмотря на все пережитые трудности, теперь у бойцов есть возможность снова увидеть родных.

Андрей Васильев
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