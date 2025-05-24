Вернувшиеся из украинского плена солдаты поблагодарили Путина и Лукашенко

Российские военнослужащие, освобождённые из украинского плена, обратились со словами признательности к президенту России Владимиру Путину, белорусскому лидеру Александру Лукашенко и своим семьям. Об этом сообщает Telegram-канал «Вести».

«Благодаря Владимиру Владимировичу Путину, президенту Лукашенко и всем родным и близким, которые нас поддерживали и верили, мы прошли это испытание», — поделился один из освобождённых военных.

Другой участник обмена добавил, что для всех возвратившихся главной радостью стало воссоединение с семьями. По его словам, несмотря на все пережитые трудности, теперь у них есть возможность снова увидеть родных.