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24 мая, 01:24

Вернувшиеся из украинского плена солдаты поблагодарили Путина и Лукашенко

Вернувшиеся из украинского плена солдаты. Обложка © Telegram / Минобороны России

Вернувшиеся из украинского плена солдаты. Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские военнослужащие, освобождённые из украинского плена, обратились со словами признательности к президенту России Владимиру Путину, белорусскому лидеру Александру Лукашенко и своим семьям. Об этом сообщает Telegram-канал «Вести».

«Благодаря Владимиру Владимировичу Путину, президенту Лукашенко и всем родным и близким, которые нас поддерживали и верили, мы прошли это испытание», — поделился один из освобождённых военных.

Другой участник обмена добавил, что для всех возвратившихся главной радостью стало воссоединение с семьями. По его словам, несмотря на все пережитые трудности, теперь у них есть возможность снова увидеть родных.

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Напомним, что 23 мая в результате переговоров между сторонами конфликта удалось организовать масштабный обмен пленных. С украинской стороны передали 270 российских военных и 120 гражданских, включая задержанных жителей приграничных территорий. В ответ Россия освободила аналогичное количество украинских военнопленных и гражданских лиц.

Артём Гапоненко
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