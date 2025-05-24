Вернувшихся из плена жителей Курской области доставили в ПВР

Освобождённые из украинского плена жители Курской области достигли пункта временного размещения. Об этом в ночь на субботу, 24 мая, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«По результатам обмена и долгой дороги доставили освобождённых курян в пункт временного размещения», — написала она в своём Telegram-канале.

Москалькова отметила, что курянам необходимо пройти реабилитацию, получить медицинское лечение и вернуться к обычной жизни. Ранее она сообщила, что на родину вернулись 20 курян, в то время как 34 жителя области всё ещё находятся на территории Украины.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн добавил, что автобус с 18 жителями приграничья прибыл на территорию одного из пунктов временного размещения в Курске. Нескольких людей сразу забрали родственники. Двенадцать человек направили в Курскую областную больницу.