Путин и Лукашенко только что провели телефонные переговоры
«Пул Первого»: Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru
Сегодня состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко. Данная информация была опубликована в телеграм-канале «Пул Первого», близкого к пресс-службе президента Беларуси. Детали переговоров не уточняются.
«Лукашенко и Путин только что провели телефонный разговор», — говорится в сообщении.
Ранее Путин был удивлён, узнав, что в Белоруссии закончился картофель. Неожиданным для главы государства стало заявление замглавы его администрации Максима Орешкина об исчерпании запасов картофеля в Минске. Данный вопрос обсудили на встрече с представителями деловых кругов России.