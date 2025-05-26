Путин и Лукашенко только что провели телефонные переговоры

Сегодня состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко. Данная информация была опубликована в телеграм-канале «Пул Первого», близкого к пресс-службе президента Беларуси. Детали переговоров не уточняются.

«Лукашенко и Путин только что провели телефонный разговор», — говорится в сообщении.