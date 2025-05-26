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26 мая, 19:20

Путин и Лукашенко только что провели телефонные переговоры

«Пул Первого»: Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Сегодня состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко. Данная информация была опубликована в телеграм-канале «Пул Первого», близкого к пресс-службе президента Беларуси. Детали переговоров не уточняются.

«Лукашенко и Путин только что провели телефонный разговор», — говорится в сообщении.

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Ранее Путин был удивлён, узнав, что в Белоруссии закончился картофель. Неожиданным для главы государства стало заявление замглавы его администрации Максима Орешкина об исчерпании запасов картофеля в Минске. Данный вопрос обсудили на встрече с представителями деловых кругов России.

Алена Пенчугина
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