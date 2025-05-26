«Что это такое?»: Путин был удивлён, узнав, что в Белоруссии закончился картофель
Путин спросил у Орешкина, почему в Белоруссии закончился картофель
Обложка © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин выразил необходимость укрепления отечественного картофельного сектора, подчеркнув, что импорт из Белоруссии – это вариант, но предпочтительнее самообеспечение. Неожиданным для главы государства стало заявление замглавы его администрации Максима Орешкина об исчерпании запасов картофеля в Белоруссии.
«Как закончилась?.. Максим [Орешкин] говорит, что картофель в Белоруссии закончился. Что это такое?», — поинтересовался Путин на встрече с представителями деловых кругов России.
Ранее Владимир Путин призвал «душить» сервисы, которые действуют против интересов РФ. По его словам, необходимо принимать меры по ограничению или полному прекращению деятельности сервисов, которые, несмотря на присутствие на российском рынке, осуществляют враждебные действия в отношении нашей страны.