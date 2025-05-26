«Что это такое?»: Путин был удивлён, узнав, что в Белоруссии закончился картофель

Президент РФ Владимир Путин выразил необходимость укрепления отечественного картофельного сектора, подчеркнув, что импорт из Белоруссии – это вариант, но предпочтительнее самообеспечение. Неожиданным для главы государства стало заявление замглавы его администрации Максима Орешкина об исчерпании запасов картофеля в Белоруссии.

«Как закончилась?.. Максим [Орешкин] говорит, что картофель в Белоруссии закончился. Что это такое?», — поинтересовался Путин на встрече с представителями деловых кругов России.