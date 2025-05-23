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Регион
23 мая, 19:18

Мужики «стоптались»: Лукашенко высказался о демографическом кризисе в Белоруссии

Лукашенко — о демографии: Девчонки рожать не хотят, а мужики «стоптались»

Александр Лукашенко. Обложка © Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Александр Лукашенко. Обложка © Пресс-служба Президента Республики Беларусь

23 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил горно-обогатительный комплекс (ГОК) в Любанском районе Минской области, построенный на базе калийного месторождения. В ходе визита глава государства коснулся демографической ситуации в стране, выразив обеспокоенность низким уровнем рождаемости.

Лукашенко отметил, что, по его мнению, одной из причин демографического кризиса является нежелание молодых девушек рожать детей. В связи с этим он заявил о намерении рассмотреть новые меры поддержки для многодетных и других семей.

Александр Лукашенко. Видео © Telegram / Пул Первого

Неожиданным стало высказывание президента о мужчинах. Лукашенко посетовал, что «мужики стоптались», намекнув на снижение их ответственности и вовлеченности в семейную жизнь после его поколения.

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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал активно высаживать картофель в условиях заморозков, чтобы избежать проблем с продовольствием. Он подчеркнул, что заморозки в конце апреля — начале мая нанесли некоторый ущерб посевам, но ситуация остаётся под контролем. По его словам, сильнее всего пострадали зерновые, однако эти площади будут пересеяны кукурузой, что может повысить общую урожайность зерновых.

Анастасия Никонорова
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