Мужики «стоптались»: Лукашенко высказался о демографическом кризисе в Белоруссии

23 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил горно-обогатительный комплекс (ГОК) в Любанском районе Минской области, построенный на базе калийного месторождения. В ходе визита глава государства коснулся демографической ситуации в стране, выразив обеспокоенность низким уровнем рождаемости.

Лукашенко отметил, что, по его мнению, одной из причин демографического кризиса является нежелание молодых девушек рожать детей. В связи с этим он заявил о намерении рассмотреть новые меры поддержки для многодетных и других семей.

Александр Лукашенко. Видео © Telegram / Пул Первого

Неожиданным стало высказывание президента о мужчинах. Лукашенко посетовал, что «мужики стоптались», намекнув на снижение их ответственности и вовлеченности в семейную жизнь после его поколения.