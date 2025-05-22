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Регион
22 мая, 15:23

Лукашенко рассказал, как картошка поможет забыть все проблемы

Лукашенко посоветовал всем сажать картошку, чтобы не знать проблем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал в связи с заморозками всем высаживать картофель, чтобы не знать проблем. Его слова передаёт издание «СБ. Беларусь сегодня».

«Мы больше посеяли картофеля. И даже тем, кто не возделывал картофель, советую этим заниматься. Ещё время есть, семена есть. Это надо довести до всех», — дал совет Лукашенко руководителям районов при рассмотрении кадровых вопросов.

Он отметил, что заморозки, произошедшие в конце апреля — начале мая, нанесли определённый ущерб посевам, однако ситуация в целом не является критической. По его словам, больше всего пострадали зерновые культуры, но эти площади будут засеяны кукурузой, что может привести к увеличению урожайности по зерну.

Кроме того, Лукашенко акцентировал внимание на необходимости посева достаточного количества лука, моркови и других овощей. Он добавил, что это нужно сделать, так как хорошая цена ожидается как у соседей, так и внутри страны, что даст возможность заработать.

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Ранее Life.ru писал, что из-за заморозков в Крыму могут взлететь цены на фрукты и ягоды. По данным аналитиков, персики, черешня, сливы подорожают в пределах инфляции. Также ранее россиянам рассказали, когда ждать нормальную цену на черешню.

Александра Мышляева
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