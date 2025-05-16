Заморозки в Крыму могут привести к росту цен на фрукты и ягоды

Сокращение урожая персиков, черешни и слив в Крыму на 20% может привести к росту цен на них, считает директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По словам эксперта, торговые точки обязательно повысят стоимость дефицитной продукции.

Однако Минсельхоз или Минпромторг могут организовать импортные поставки по примерно такой же цене. В качестве альтернативы можно закупать эти фрукты и ягоды, например, в Абхазии или Египте, но в этом случае к стоимости добавятся расходы на логистику. Тем не менее сильного скачка цен не ожидается, они могут вырасти в пределах инфляции, предположил специалист.

«Центральный банк России прогнозирует инфляцию до конца года в пределах 7,5 процента. В среднем все товары и услуги подорожают на этом уровне. Кроме того, некоторые товары могут стать дефицитными, как сейчас картошка, и цены на них «выстрелят» на 20–30 процентов», — отметил собеседник «Вечерней Москвы».

О сокращении урожая персиков, слив и черешни в Крыму ранее сообщил министр сельского хозяйства региона Денис Кратюк. Причиной являются заморозки.