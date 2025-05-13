Сухая, гладкая, упругая: В «Роскачестве» рассказали Life.ru, как выбрать самую вкусную клубнику

Сезон российской клубники традиционно длится с апреля по ноябрь. Наши ягоды обычно превосходят импортные по вкусу, поскольку их собирают спелыми, в отличие от зарубежной клубники, которую срывают недозрелой для лучшей транспортировки. В итоге это негативно сказывается на вкусовых качествах. Однако также важно учитывать запах, цвет, форму и внешний вид при покупке. О том, как должна выглядеть вкусная и спелая клубника, Life.ru рассказали в пресс-службе «Роскачества».

При выборе клубники в первую очередь необходимо обращать внимание на её чашелистик (хвостик). Зелёная розетка листочков у основания ягоды — показатель её свежести. При длительном и неправильном хранении он становится жухлым, что выдаёт старую ягоду. Пресс-служба «Роскачества»

В пресс-службе организации пояснили, что идеальная клубника — это ягода с сухой, гладкой и упругой поверхностью, без каких-либо признаков повреждений или пятен. Не стоит брать клубнику, которая выглядит влажной или, наоборот, пересохшей, а также ягоды с вмятинами или плесенью. Зрелая клубника отличается насыщенным и равномерным цветом. Если на ягоде есть белые или зеленоватые участки, особенно на кончике, скорее всего, она ещё не созрела и будет кислой.

«Также перед покупкой стоит посмотреть на форму и размер плода — все ягоды на прилавке должны быть примерно одинаковыми. Это означает, что все они одного сорта и не перекладывались многократно перед продажей», — пояснил специалист.