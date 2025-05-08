«Пойдёт снижение»: Глава Минсельхоза рассказала россиянам, когда спадут цены на картофель
Глава Минсельхоза Лут: Цены на картофель в России начнут снижаться с июля
Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщила, что с июля в России ожидается снижение цен на картофель благодаря началу сбора раннего урожая и увеличению импортных поставок. Своим комментарием она поделилась с корреспондентом Кремлёвского пула Александром Юнашевым.
Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут о росте цен на картофель. Видео © Telegram / Юнашев LIVE
По её словам, в страну уже поступает картофель из Египта, а в ближайшее время начнутся поставки из Узбекистана, что поможет стабилизировать рынок. Она также отметила, что дальнейшая ценовая динамика будет зависеть от погодных условий и уровня влажности.
«У нас пойдёт снижение цены, стабилизация, начиная с июля. Потому что мы начнём собирать свой ранний картофель плюс у нас сейчас идут поставки египетского, сейчас пойдут узбекский картофель, если все нормально у них будет с урожаем. Это начнет цены снижать. Дальше с июля у нас начнется снижение цен на картофель, как это происходит каждый год», — пояснила министр.
Цены на картофель в России в последнее время сильно удивляют покупателей. Согласно Росстату, за последний год он подорожал на 150%, а в некоторых случаях — на 250–300%. Когда ждать спада цен —читайте на Life.ru.
Telegram / Юнашев LIVE