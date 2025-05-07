Озвучена неожиданная причина роста цен на картофель

Снижение числа личных подсобных хозяйств приводит к росту розничных цен на картофель, поскольку рынок всё больше зависит от сельхозпроизводителей, которые не всегда могут восполнить сезонные дефициты, пояснил исполнительный директор Союза участников рынка картофеля и овощей России Алексей Красильников в беседе с Ura.ru.

Он отметил, что в начале 2000-х годов до 95% картофеля в России выращивалось в частных хозяйствах, но, по данным Росстата, сейчас 40–50% поставок обеспечивают фермеры и крупные аграрии, причём их реальная доля может быть ещё выше. Красильников подчеркнул, что с каждой переписью объём картофеля из личных хозяйств сокращается примерно на миллион тонн, вынуждая население полагаться на покупные овощи.

Эксперт добавил, что за четверть века товарный сектор значительно увеличил производство, компенсируя спад в частном секторе. Однако в 2024 году неурожай вызвал нехватку картофеля, что потребовало импорта более дорогих овощей и спровоцировало заметный рост цен в магазинах.