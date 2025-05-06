Россиянам назвали справедливую цену на картошку

Союз участников рынка картофеля и овощей сообщил, что в 2024 году российские аграрии собрали 7,3 млн тонн картофеля. Урожай уступает рекордным показателям 2023 года, но соответствует средним значениям за несколько лет. В организации отметили, что такой объём позитивно повлияет на стабилизацию цен.

По их оценкам, при отпускной стоимости у производителей 30–35 рублей за кг в рознице картофель может продаваться по 50–60 рублей. В союзе подчеркнули, что такая цена будет сбалансированной, обеспечивая выгоду фермерам и доступность для покупателей при сохранении высокого качества.

Кроме того, в Картофельном союзе заявили, что для удовлетворения спроса на прилавках должен быть представлен широкий ассортимент картофеля — разных сортов, форматов и видов упаковки. Это, по их мнению, позволит обеспечить розничные сети и перерабатывающие предприятия качественным отечественным продуктом по приемлемой стоимости на весь сезон 2025–2026 годов.

Согласно данным участников рынка, предоставленным «Коммерсанту», на конец апреля оптовая цена столового картофеля урожая 2024 года достигла 46,3 рубля за кг, что на 85,2% выше, чем в начале года. Эксперты назвали этот уровень рекордным за всё время наблюдений.