Россиян предупредили о резком падении цен на один овощ в мае

В мае огурцы станут дешевле на 15-20%, предупредил россиян доцент Института международных экономических связей Сергей Суетин. Кроме того, кандидат экономических наук дал прогноз по стоимости других овощей, а также фруктов, мяса и молочных продуктов.

По его словам, с учётом благоприятных погодных условий можно ожидать дальнейшего снижения цен на огурцы, томаты и другие тепличные овощи. Доступнее станет также отечественная клубника. А вот картофель и морковь могут подорожать из-за сезонных факторов. В то же время продукция животноводства, особенно молочка, может стать дешевле из-за раннего прихода тепла и снижения издержек, полагает собеседник «Газеты.ru».

«В целом не стоит ожидать существенного ускорения инфляции в мае, наоборот, ожидаем стабилизации ее темпов в конце весны в пределах 10,0-10,2% в годовом выражении. В случае снижения геополитической напряженности ситуация будет еще лучше», — заключил эксперт.