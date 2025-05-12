Россия в марте нарастила импорт клубники из Китая до рекордных 3,4 млн долларов

В марте 2025 года Россия установила новый рекорд по импорту клубники из Китая, увеличив объём закупок до впечатляющих 3,4 миллиона долларов. Эти данные были обнародованы китайской таможней.

Китайские производители в этом месяце значительно нарастили экспорт, удвоив объём поставок по сравнению с февралём и мартом прошлого года. В результате Россия уверенно заняла позицию главного покупателя китайской клубники, обойдя Вьетнам, который сократил свои закупки почти на 25% – до 2,5 миллиона долларов. Замыкает тройку лидеров Гонконг, увеличивший импорт в полтора раза, до 1,9 миллиона долларов.

За первые три месяца 2025 года Россия приобрела у Китая клубники на общую сумму 5,7 миллиона долларов, что более чем в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года, которые составляли 2,3 миллиона долларов. Такие объёмы закупок стали историческим рекордом для двусторонней торговли между странами.

Теперь на Россию приходится чуть больше трети всех китайских поставок клубники, в то время как год назад этот показатель составлял всего четверть, передает РИА «Новости».