Импорт американской косметики в Россию бьёт рекорды

Американская косметика возвращается на российский рынок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные американской статслужбы.

Поставки из Штатов возобновились в феврале, однако их объём тогда составил всего $15,8 тыс. Уже в марте импорт показал резкий рост, достигнув $504 тыс. Это максимальный показатель за последние три года.

Основу мартовских закупок составили румяна – на них пришлось $493,6 тыс. Также российские компании импортировали лаки и средства для ухода за ногтями на сумму около $10 тыс.