Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 мая, 08:37

Импорт американской косметики в Россию бьёт рекорды

Россия возобновила закупки американской косметики в феврале

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nomad_Soul

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nomad_Soul

Американская косметика возвращается на российский рынок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные американской статслужбы.

Поставки из Штатов возобновились в феврале, однако их объём тогда составил всего $15,8 тыс. Уже в марте импорт показал резкий рост, достигнув $504 тыс. Это максимальный показатель за последние три года.

Основу мартовских закупок составили румяна – на них пришлось $493,6 тыс. Также российские компании импортировали лаки и средства для ухода за ногтями на сумму около $10 тыс.

Иностранные компании уже готовятся вернуться в Россию
Иностранные компании уже готовятся вернуться в Россию

Ранее Life.ru рассказывал, что конфликт между Индией и Пакистаном может стать причиной прекращения поставок важных товаров в Россию. К примеру, индийские компании экспортируют в РФ компьютеры, фармацевтические препараты и смартфоны.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Новости экономики
  • США
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar