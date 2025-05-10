Импорт американской косметики в Россию бьёт рекорды
Россия возобновила закупки американской косметики в феврале
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nomad_Soul
Американская косметика возвращается на российский рынок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные американской статслужбы.
Поставки из Штатов возобновились в феврале, однако их объём тогда составил всего $15,8 тыс. Уже в марте импорт показал резкий рост, достигнув $504 тыс. Это максимальный показатель за последние три года.
Основу мартовских закупок составили румяна – на них пришлось $493,6 тыс. Также российские компании импортировали лаки и средства для ухода за ногтями на сумму около $10 тыс.
Ранее Life.ru рассказывал, что конфликт между Индией и Пакистаном может стать причиной прекращения поставок важных товаров в Россию. К примеру, индийские компании экспортируют в РФ компьютеры, фармацевтические препараты и смартфоны.