30 лет в таком состоянии: Эксперт объяснил, почему урожаю в России не страшны заморозки
Экономист Варьяш: Цены на продукты не вырастут из-за заморозков
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Весенние заморозки, повредившие часть урожая сахарной свёклы и косточковых культур в ряде регионов России, не приведут к существенному росту цен на продукты. Об этом заявил доктор экономических наук Игорь Варьяш.
Эксперт объяснил, что Россия как зона рискованного земледелия давно научилась компенсировать локальные неурожаи за счёт других регионов и современных агротехнологий. Он напомнил, что в прошлом году тоже были заморозки, но страна смогла не только обеспечить свои потребности, но и сохранила экспорт зерновых культур.
«Россия является зоной неустойчивого земледелия, и этот органический недостаток отчасти перекрывается тем, что у нас производится много удобрений и много климатических зон. Если в одном месте у нас неурожай, то в другом — ситуация обратная. Уже 30 лет живём в таком состоянии. Самый свежий пример — это снижение урожайности в прошлом году, когда тоже были неблагоприятные климатические условия», — рассказал он в беседе с радио Sputnik.
Важную роль играет развитие тепличного хозяйства, обеспечивающего стабильные поставки овощей независимо от погодных условий. Что касается фруктов, то возможный недобор урожая на юге страны будет компенсирован импортными поставками, а нынешние заморозки не скажутся на потребителях.
Увы, заморозки — не единственная угроза аграрной сфере России. Ранее стало известно, что ключевой для внутренних поставок овощей в стране регион — Астраханская область — испытывает дефицит рабочих мест из-за введённых квот на мигрантов. Власти области и Минсельхоз предложили отменить ограничения, чтобы избежать сокращения посевных площадей и обеспечить продовольственную безопасность.