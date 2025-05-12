Опасный блеск: Life.ru узнал, как правильно выбрать и обработать сухофрукты, чтобы не отравиться

Привычный перекус изюмом и сухофруктами может обернуться настоящей катастрофой для здоровья, ведь они таят в себе скрытые угрозы. Старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарёва в беседе с Life.ru объяснила, какие опасности подстерегают нас в безобидных с виду сушёных фруктах и ягодах и как обезопасить себя и своих близких.

По словам эксперта, несмотря на то, что сухофрукты традиционно считаются полезным перекусом, потребителям необходимо знать о потенциальных рисках, связанных с этим продуктом. В процессе производства, транспортировки и хранения такие продукты могут подвергаться различным видам загрязнения, объяснила Золотарёва.

На поверхности изюма, кураги и других сухофруктов могут присутствовать остаточные количества пестицидов, используемых при выращивании растений. Для сохранения товарного вида продукции разрешено обрабатывать изюм и другие сухофрукты сернистым ангидридом – E220. При нарушении условий хранения в продукте могут развиваться плесневые грибы и накапливаться их токсины, которые способны вызвать отравления. Не стоит забывать и о том, что обычные механические загрязнения также неизбежно накапливаются на поверхности сухофруктов при открытой продаже. Мария Золотарёва Старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА

Чтобы не стать жертвой опасных сухофруктов, эксперт посоветовала внимательно оценивать их внешний вид при покупке. Она подчеркнула, что натуральные необработанные сухофрукты обычно имеют матовую поверхность и естественные оттенки, и предостерегла от покупки изюма с неестественно яркой окраской и глянцевым блеском, так как такие признаки часто свидетельствуют о химической обработке.

Но даже если вы купили правильные сухофрукты, расслабляться рано. Специалист подчеркнула, что перед употреблением их необходимо подготовить, чтобы минимизировать риски.

«Перед употреблением сухофрукты необходимо замочить в холодной воде на 15–30 минут, это поможет удалить значительную часть поверхностных загрязнений. Потом продукт нужно тщательно промыть под проточной и в завершение ополоснуть кипячёной водой. В случаях сильного загрязнения можно использовать слабый содовый раствор – половина чайной ложки на литр воды – с обязательным последующим тщательным промыванием», – заключила Золотарёва.