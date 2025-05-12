Опасный блеск: Life.ru узнал, как правильно выбрать и обработать сухофрукты, чтобы не отравиться
Биолог Золотарёва: Сухофрукты нужно замачивать из-за токсинов и пестицидов
Сухофрукты важно правильно обработать перед употреблением. Обложка © freepik / azerbaijan_stockers
Привычный перекус изюмом и сухофруктами может обернуться настоящей катастрофой для здоровья, ведь они таят в себе скрытые угрозы. Старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарёва в беседе с Life.ru объяснила, какие опасности подстерегают нас в безобидных с виду сушёных фруктах и ягодах и как обезопасить себя и своих близких.
По словам эксперта, несмотря на то, что сухофрукты традиционно считаются полезным перекусом, потребителям необходимо знать о потенциальных рисках, связанных с этим продуктом. В процессе производства, транспортировки и хранения такие продукты могут подвергаться различным видам загрязнения, объяснила Золотарёва.
На поверхности изюма, кураги и других сухофруктов могут присутствовать остаточные количества пестицидов, используемых при выращивании растений. Для сохранения товарного вида продукции разрешено обрабатывать изюм и другие сухофрукты сернистым ангидридом – E220. При нарушении условий хранения в продукте могут развиваться плесневые грибы и накапливаться их токсины, которые способны вызвать отравления. Не стоит забывать и о том, что обычные механические загрязнения также неизбежно накапливаются на поверхности сухофруктов при открытой продаже.
Чтобы не стать жертвой опасных сухофруктов, эксперт посоветовала внимательно оценивать их внешний вид при покупке. Она подчеркнула, что натуральные необработанные сухофрукты обычно имеют матовую поверхность и естественные оттенки, и предостерегла от покупки изюма с неестественно яркой окраской и глянцевым блеском, так как такие признаки часто свидетельствуют о химической обработке.
Но даже если вы купили правильные сухофрукты, расслабляться рано. Специалист подчеркнула, что перед употреблением их необходимо подготовить, чтобы минимизировать риски.
«Перед употреблением сухофрукты необходимо замочить в холодной воде на 15–30 минут, это поможет удалить значительную часть поверхностных загрязнений. Потом продукт нужно тщательно промыть под проточной и в завершение ополоснуть кипячёной водой. В случаях сильного загрязнения можно использовать слабый содовый раствор – половина чайной ложки на литр воды – с обязательным последующим тщательным промыванием», – заключила Золотарёва.
Ранее россиянам объяснили, как избежать отравления грибами. В Роспотребнадзоре заявили, что грибы могут стать токсичными из-за обработки территорий пестицидами.